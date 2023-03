4 modi in cui fintech e insurtech possono potenziare la customer experience

Pertanto, la creazione di un'esperienza semplice e fluida è fondamentale per garantire che i clienti rimangano.

In particolar durante la fase di registrazione, per qualsiasi piattaforma di pagamento digitale sono necessarie soluzioni di sicurezza come:

- Silent Mobile Verification che controlla in tempo reale e in background gli utenti in base al loro numero di telefono per effettuare il login in sicurezza;

- L'autenticazione a due fattori (2FA) che richiede all'utente di fornire un secondo mezzo di autenticazione oltre al proprio nome utente/password, per dimostrarne l'identità;



- Azioni per prevenire il SIM Swap, ovvero le truffe da parte di criminali informatici che trasferiscono un numero di telefono esistente su una nuova SIM per rubare dati, denaro e persino l'identità.

Queste soluzioni verificano eventuali modifiche all'identità mobile dell'utente confermando la data di attivazione dell'account per bloccare lo scambio illegale di SIM.

2 - Chatbot per migliorare l'assistenza clienti

Garantire la scalabilità senza aumentare l'organico dei team di assistenza è una delle maggiori sfide per qualsiasi startup.

I chatbot, infatti, sono sempre più utilizzati per ridurre la pressione su call center e team di assistenza in modo che possano concentrarsi sul customer engagement con nuovi prodotti e soluzioni.

I chatbot automatizzati permettono infatti di rispondere alle domande più frequenti, inviare aggiornamenti sull'avanzamento delle richieste di assistenza, ricordare ai clienti eventuali pagamenti od offrire strumenti per calcolare prestiti e finanziamenti fino a consigliare prodotti e servizi e promuovere l'educazione finanziaria.



Secondo alcune ricerche, le aziende possono ridurre i costi del servizio clienti fino al 30% utilizzando un chatbot che, oggi, può offrire conversazioni altamente personalizzate.

3 - Customer data platform (CDP) per comunicazioni più mirate

Un modo per massimizzare le relazioni con i clienti esistenti è offrirgli opportunità di cross-selling, upselling e referral.

In un recente sondaggio, il 71% dei millennial ha dichiarato di sentirsi frustrato se l'esperienza bancaria risulta impersonale, mentre il 72% ha affermato che se l'esperienza è positiva lo riferirà a sei o più persone.

Un'unica CDP permette di centralizzare tutte le informazioni degli utenti e di segmentarli in base a comportamenti, dati demografici e storico di utilizzo/acquisto dei prodotti ed evita di condividere informazioni su funzionalità e strumenti che potrebbero non essere rilevanti.



Inoltre, conoscere gli interessi dei clienti permette di creare nuovi prodotti e servizi basati su dati reali.

4 - Esperienza conversazionale migliorata sui canali digitali

Flussi di comunicazione ben strutturati sono essenziali per coinvolgere gli utenti durante tutta la fase di utilizzo del prodotto e un maggiore coinvolgimento porta ad un miglioramento del tasso di conversione e del ROI.

Per creare esperienze conversazionali con i clienti è importante scegliere il canale che meglio si adatta alle preferenze dei clienti (e-mail, SMS, notifiche push, ecc.), identificare i fattori che portano a certi comportamenti, azioni o segmenti e imparare quando i consumatori hanno maggiori probabilità di visualizzare e rispondere ai messaggi.

Infine, nella scelta della migliore piattaforma di comunicazione omnichannel per una fintech, è importante tenere in considerazione i seguenti elementi:



- Integrazione dei dati, verificando se la piattaforma si integra con CRM, ERP e contact center;

- Integrazione dei canali, per comprendere se supporta una strategia omnichannel o solo multicanale;

- Facilità d'uso nel creare nuovi flussi di messaggistica attraverso un design drag-and-drop senza il supporto di esperti;

- Scalabilità dei costi di messaggistica per gestire i picchi di domanda o gli aumenti della clientela senza sovraccaricare la crescita;

- Verificare la conformità, controllando il livello di sicurezza, gli aggiornamenti in base alle normative del settore e se lavora per ridurre la complessità e i costi.

Queste informazioni consentono di personalizzare e contestualizzare ogni messaggio inviato per aumentare il coinvolgimento e le azioni dei clienti, con un conseguente aumento della redditività per queste startup.