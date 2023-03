E' l'osservabilitÃ  il principale motore dell'innovazione

In questo modo le aziende hanno a disposizione un quadro più completo dell'integrità del loro ambiente, con informazioni e risposte contestualizzate per risolvere rapidamente i problemi.

Quale è il valore dell'osservabilità?

L'emergere del multi-cloud, dei container e dei microservizi fa in modo che i sistemi siano sempre più distribuiti.

I team IT hanno poca visibilità a causa della compartimentazione dei dati, con conseguente rallentamento della gestione degli incidenti.

Inoltre, devono adattarsi ai cambiamenti significativi, rapidi e costanti delle piattaforme cloud.

Mentre le soluzioni di monitoraggio si limitano a segnalare l'esistenza di un problema, le tecnologie di osservabilità consentono ai team di determinarne la causa.

Ciò significa che possono dedicare meno tempo a risolvere i problemi, per concentrarsi maggiormente sull'innovazione (è già noto da qualche anno che il DVI - Developer Velocity Index - ha una diretta correlazione con gli indicatori chiave di business performance come: innovazione, crescita delle revenue, talent retention, etc.).



In effetti, senza osservabilità, le strategie di trasformazione digitale sono inefficaci e si traducono in servizi di qualità inferiore che possono influire sull'esperienza del cliente e sui risultati aziendali.

Questo è controproducente per le aziende che vogliono massimizzare l'innovazione in un ecosistema altamente competitivo.

Oggi più che mai, è fondamentale assicurarsi un controllo adeguati dei costi, che il livello delle performance sia garantito e che le policy di sicurezza siano coerenti.

In risposta, molti team IT si stanno muovendo verso la standardizzazione, adottando un approccio centralizzato per aggregare le informazioni provenienti da indicatori, eventi, file di log e tracce per prendere decisioni strategiche migliori (come l'observability feedback loop: dagli strumenti di telemetria, alla collezione dei dati, all'intelligence, alle azioni, al control plane).



Rispetto al monitoraggio, l'osservabilità è la soluzione di riferimento per i numerosi vantaggi che offre, tra cui una maggiore innovazione, migliori customer experience e prestazioni ed efficienza.

Il rapporto State of Observability 2022 testimonia il forte interesse per l'osservabilità nell'ultimo anno: quasi tutti gli intervistati ritengono che la loro organizzazione trarrebbe beneficio dall'implementazione di tali tecnologie.

Inoltre, solo il 7% degli intervistati si dichiara soddisfatto degli attuali strumenti di monitoraggio.

In effetti, i costi di scalabilità, la mancanza di capacità di integrazione e l'assenza di visibilità end-to-end sono tutti ostacoli alla loro soddisfazione e stanno spingendo le aziende verso soluzioni di osservabilità.

Questa tendenza è evidenziata anche dall'inclusione per la prima volta nel Magic Quadrant 2022 di Gartner.



In conclusione, l'osservabilità sta guadagnando sempre più importanza e popolarità, e questo è solo l'inizio.

Sabino Trasente, Business Solution Strategy Director SEMEA VMware