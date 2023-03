Sempre piÃ¹ esteso l'utilizzo della stampa 3D

- Sostituzione dei grandi e costosi vassoi chirurgici

- Possibilità di eseguire iterazioni dei design e introdurre rapidamente nuovi strumenti o caratteristiche a seconda delle esigenze

- Drastica riduzione dei costi legati alla catena di fornitura e alla sterilizzazione per gli ospedali.

Il settore delle calzature sportive si affida da tempo alla tecnologia per ottimizzare le prestazioni dei propri prodotti e ora, con l'avvento del workflow digitale, ha a disposizione ulteriori opzioni di personalizzazione.



Alcuni grandi marchi come New Balance, Adidas e Nike, avendo riconosciuto il potenziale della produzione additiva, intendono produrre in massa intersuole personalizzate a partire da materiali stampati in 3D.

Come in altri settori, il workflow digitale affiancherà i metodi tradizionali di produzione: i componenti essenziali e altamente personalizzati di ciascun prodotto saranno affidati alla stampa 3D, mentre i rimanenti saranno realizzati secondo le tecniche convenzionali.

New Balance produce calzature dalle proprietà uniche, per questo ha collaborato con Formlabs per creare un materiale di stampa personalizzato in grado di resistere all'usura quotidiana a cui va incontro una scarpa sportiva.

I materiali per calzature devono affrontare una varietà di ambienti, a cui va aggiunta la necessità di resistere a diversi livelli di pressione migliaia di volte al giorno.



La Rebound Resin è progettata per creare strutture reticolari elastiche e resilienti, con un ritorno di energia, una resistenza alla lacerazione e un allungamento molto superiori agli altri materiali di Formlabs.

La Rebound Resin è abbastanza resistente da poter essere utilizzata in guarnizioni e interni per auto, ma è abbastanza leggera e flessibile per l'uso nella suola di una scarpa.

"Una delle cose di cui siamo davvero orgogliosi è il fatto che questo prodotto offre ai corridori un'esperienza davvero differente", ha dichiarato Katherine Petrecca, direttrice generale del dipartimento calzature presso l'Innovation Design Studio di New Balance.