Il 73% dei manager ritiene che i dati riducano l'incertezza e migliorino le decisioni

- Solo il 17% dei manager utilizza i dati per orientare i propri obiettivi in materia di impatto ambientale.

I dati creano efficienza e fiducia nell'incertezza

Se integrati e sfruttati correttamente, i dati hanno un enorme potenziale per creare efficienza e fiducia sia tra i clienti che tra i dipendenti:

- Il 72% dei leader aziendali ritiene che i dati consentano di concentrarsi su ciò che è rilevante per l'azienda;

- Il 73% ritiene che i dati aiutino ad accelerare il processo decisionale;



- Il 73% ritiene che i dati creino fiducia durante le conversazioni aziendali;

- Due terzi (66%) pensano che i dati aiutino a minimizzare l'influenza delle opinioni personali in una conversazione aziendale.

Le aziende devono colmare il divario di competenze in materia di dati per concretizzare il valore dei dati stessi

I manager d'azienda dichiarano di sentirsi sopraffatti dall'afflusso di dati, da come gestirli al meglio e come usarli in modo strategico:

- Il 41% dei dirigenti cita la mancanza di comprensione dei dati perché sono troppo complessi o non abbastanza accessibili;

- Un terzo (33%) cita la mancanza di capacità di generare insight dai dati;

- Quasi un terzo (30%) è sopraffatto dalla quantità di dati, che si prevede raddoppieranno entro il 2026.

Per rispondere a queste preoccupazioni, il 73% delle aziende prevede di continuare oppure di aumentare la spesa per lo sviluppo delle competenze sui dati e la formazione dei dipendenti.



La formazione dei dipendenti può creare una cultura dei dati che supporta gli obiettivi aziendali e migliora la resilienza durante questo difficile clima economico.

"I leader aziendali stanno vivendo uno dei momenti economici più difficili e incerti di sempre, ma hanno un vantaggio che non sfruttano per migliorare il loro processo decisionale: i dati", commenta Stefano Maio, Regional VP Sales Italy & Country Leader di Tableau per l'Italia.

"Il segreto per ottenere veri insight è coniugare e combinare dati, analisi e competenze.

Ciò consente alle aziende di massimizzare gli investimenti tecnologici e di scoprire opportunità che guidano la strategia aziendale e rafforzano la fiducia dei clienti".