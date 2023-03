La gestione dei dati nel cloud oggi Ã¨ un elemento di business imprescindibile

InterSystems IRIS rende più semplice e veloce ottenere nuovi insight e potenziare servizi e applicazioni intelligenti, predittivi e prescrittivi, al servizio di clienti, partner e dipendenti.

"Riteniamo che la nostra posizione di Visionari nel Magic Quadrant di Gartner confermi che i nostri servizi di smart data nativi sul Cloud, innovativi ed esclusivi, sono all'avanguardia", ha dichiarato Scott Gnau Head of Data Platforms di InterSystems.

"Questi servizi componibili eliminano la complessità tipicamente associata alla creazione di applicazioni personalizzate, rendendo più semplice e veloce l'acquisizione di nuove conoscenze da parte delle aziende e consentendo loro di innovare più rapidamente che mai".



La società di ricerca indipendente Forrester ha riconosciuto InterSystems IRIS come leader nella Forrester Wave: Translytical Data Platforms, Q4 2022.

Le Translytical Data Platforms sono, secondo Forrester "la prossima generazione di piattaforme per la gestione dati costruite su un singolo motore di database a supporto di molteplici tipologie e modelli di dati".

Per formulare il proprio giudizio, Forrester ha valutato le aziende sulla base di criteri relativi a tre categorie: offerta attuale, strategia e presenza sul mercato.

InterSystems ha ricevuto il massimo punteggio per: modeling/tools; estensibilità; scalabilità; visione di prodotto; execution roadmap; company performance.

"Sappiamo che le aziende hanno bisogno di un time-to-insight più rapido per migliorare il processo decisionale in un mondo sempre più competitivo e incerto", ha dichiarato Scott Gnau. "InterSystems offre ai clienti nuove prospettive che derivano solo da un'analisi approfondita di tutti i loro dati connessi".



InterSystems IRIS ha, inoltre, ottenuto lo status di "Exemplary" e si è classificata al terzo posto nell'elenco di Ventana Research dei migliori fornitori di piattaforme per la gestione dei dati.

Matt Aslett, VP e Research Director di Ventana Research, ha lodato InterSystems IRIS anche perché riduce la necessità di integrare più tecnologie.

Ciò si traduce in meno codice, meno manutenzione e meno richiesta di risorse di sistema. "Raccomando alle organizzazioni che stanno migrando verso il cloud e sono alla ricerca di una piattaforma che fornisca una visione coerente, accurata e in tempo reale dei dati aziendali di valutare InterSystems", ha dichiarato Aslett.