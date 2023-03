PerchÃ¨ il 2023 sarÃ  l'anno del credito

Tuttavia, permangono numerose valide opportunità di investimento per chi vaglia tutti i mercati ed è in grado di selezionare i vincitori nei vari settori in ciascuna area geografica.

In Asia, ad esempio, la riapertura della Cina darà slancio al turismo e al settore dei servizi, un po' come avvenuto in Europa dopo la rimozione delle restrizioni anti Covid.

Anche l'Europa dovrebbe beneficiare della riapertura del suo maggior partner commerciale asiatico.

Secondo gli economisti di Schroders la riapertura si tradurrà in un aumento dello 0,5% del prodotto interno lordo (PIL) dell'Eurozona.

Inoltre, in Europa non mancano le occasioni in alcuni settori ciclici tenuto conto che la crisi del costo della vita è più pronunciata del previsto e i governi hanno reagito prontamente al fine di proteggere le rispettive economie da eventuali crolli.



Sul mercato USA si è assistito a una parziale contrazione ma permangono delle opportunità allettanti in diversi settori.

Ad esempio, nella finanza i fondamentali appaiono tuttora solidi malgrado la recente sottoperformance dato che le banche si confermano ben capitalizzate.

Destreggiarsi tra i diversi trend a livello geografico

La crescente instabilità geopolitica preoccupa costantemente le aziende del comparto manifatturiero attive in Paesi dove negli scorsi anni il contesto politico si è deteriorato.

Sempre più società intendono operare in aree caratterizzate da condizioni di produzione stabili, pertanto in molti casi hanno deciso di spostare la produzione più vicino al Paese d'origine, un trend conosciuto come nearshoring.

Come prevedibile, a beneficiarne sono stati soprattutto Paesi come Thailandia, Malesia e Vietnam, nonché il Messico, alla luce delle migliori relazioni con l'Occidente - in particolare con gli USA - e di un costo del lavoro ancora estremamente basso.



Anche in Occidente non mancheranno i vincitori, ma per individuarli occorrerà un'analisi più approfondita.

Ecco perché gli investimenti attivi e un'attenta selezione saranno essenziali per investire su scala globale quest'anno.

In conclusione, i mercati creditizi dovrebbero offrire agli investitori rendimenti più alti oppure opportunità per incrementare il capitale a fronte di rendimenti più bassi e spread più contenuti, ma a livello geografico non mancano diverse trappole a cui prestare attenzione.

Gli investitori più attivi e agili saranno meglio posizionati per trarre vantaggio dalle nuove opportunità.

Janina Sibelius, Investment Specialist, e Rajeev Shah, Global Credit Strategist (nella foto), Schroders