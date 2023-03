Supply chain: resilienza e agilitÃ  saranno fondamentali per il futuro

2 - Finanziare le iniziative di ricerca e sviluppo al fine di individuare approcci alternativi e promuovere l'innovazione.

Se i competitor non sono inclini a questi approcci, conviene sfruttare la situazione per aumentare soluzioni innovative e investimenti, in modo da poter anticipare la concorrenza e, allo stesso tempo, di essere in grado di gestire le mutevoli aspettative dei consumatori.

3 - Utilizzare tecnologie moderne, come piattaforme cloud-native e unificate per le supply chain o i digital-twin, per rafforzare i flussi in entrata e in uscita.



Questi tipi di tecnologie, usate indipendentemente o anche insieme, possono migliorare la previsione degli imprevisti e delle anomalie in via di sviluppo, in modo da fornire scenari alternativi, piani di emergenza e accrescere il funzionamento complessivo della supply chain.

4 - Velocizzare le iniziative che includono la pianificazione dello scenario nei processi di distribuzione delle risorse e di gestione della supply chain. Se abbinata alla giusta tecnologia, la pianificazione può migliorare non solo la reattività delle supply chain a lungo termine, ma anche la strategia di crescita complessiva.

5 - Riconoscere e agire in base al contesto.

Non sempre è sufficiente enfatizzare quegli obiettivi ambientali, sociali e di governance che hanno conseguenze sulle supply chain globali ai clienti e ai consumatori finali, ma è altrettanto importante vivere e sentire questi valori anche all'interno dell'azienda.



Di fronte alla complessità tecnica e alla variabilità macroeconomica e geopolitica, i leader devono fondare il proprio business su procedimenti e workflow quotidiani più resilienti, dalla gestione delle risorse umane alle supply chain.

Essere pronti a trasformare le avversità in opportunità è sempre stato il mantra delle aziende di successo in tutto il mondo.

Tuttavia, in un'epoca in cui le sfide - aziendali e sociali, tecnologiche e ambientali -, le sfumature e le complessità sono più numerose che mai, queste cinque linee guida possono aiutare le organizzazioni ad affrontare serenamente anche le sfide più impegnative.