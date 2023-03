I dipendenti vorrebbero investimenti tecnologici piÃ¹ allineati alle loro esigenze

Per creare un workplace attrattivo e che invogli le persone a farne parte, le aziende non devono solo consultare i propri dipendenti, ma assicurarsi di tenere conto dei loro feedback nella scelta delle soluzioni tecnologiche.

L'implementazione di strategie e di tecnologie incentrate sulle persone migliora l'esperienza e la fidelizzazione dei talenti, consentendo al tempo stesso alle imprese di ottimizzare il modo di lavorare e di conseguire importanti risultati.

La ricerca suggerisce che i dipendenti sono assolutamente consapevoli del ruolo delle tecnologie: la maggior parte degli intervistati (72%) afferma che sarebbe in grado di apportare valore aggiunto alla propria organizzazione se avesse a disposizione strumenti più adeguati.

Secondo Nicola Downing, CEO di Ricoh Europe, "le aziende stanno investendo in strumenti e tecnologie in grado di garantire crescita e competitività costanti.



Il nostro studio mostra però come questi investimenti non riescono a rispondere alle esigenze dei dipendenti e a rendere il lavoro più semplice, più efficiente e, in molti casi, più coinvolgente.

I decision maker non possono permettersi di indugiare: senza un ambiente di lavoro ottimale, i dipendenti potrebbero iniziare a guardarsi intorno.

Le persone devono essere poste al centro di qualsiasi trasformazione del workplace.

Occorre comprendere i loro bisogni e le loro difficoltà ed agire di conseguenza.

Questo è vitale per attrarre e trattenere i talenti, migliorare la produttività e la collaborazione e garantire un senso di soddisfazione e di coinvolgimento in tutta l'organizzazione".