MECSPE: il futuro dell'industria passa da Bologna

Nel corso dei tre giorni di manifestazione, all'interno del Cuore Mostra, verranno affrontati, attraverso stazioni dimostrative, tavole rotonde e momenti di dibattito con i protagonisti della filiera i focus dell'area: Soluzioni e Tecnologie per la mobilità del futuro, Macchine, Apparecchiature e Sistemi Produttivi per ottimizzare l'efficienza, Reshoring per le filiere della subfornitura e Metal replacement.

Nella prima giornata di fiera, l'arena ospiterà inoltre il forum internazionale "2035 e la filiera automotive: Cambiare il modello produttivo per rispondere ad una trasformazione tecnologica", in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca e la divisione delle fiere industriali della Fiera di Stoccarda, tra cui AMB e Moulding Expo.



Durante l'evento, un team di esperti parlerà delle sfide e delle opportunità che il comparto automotive dovrà affrontare in vista del 2035, attraverso best practice e case history di successo.

Sempre all'interno del Cuore Mostra, nell'ultima giornata di fiera avrà luogo l'"Aluminium Energy Summit", l'evento organizzato da METEF, l'expo internazionale per l'industria dell'alluminio, della fonderia e pressocolata, delle trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi finali, presente quest'anno a MECSPE con un percorso di contenuti dal mondo dell'alluminio.

La filiera dell'alluminio sta avendo una notevole espansione, specialmente nel settore dei trasporti che è quello a più alto utilizzo di alluminio in Italia (42%).

Si tratta di un elemento che offre opportunità rivoluzionarie per l'industria, grazie alle sue proprietà energetiche e sostenibili e alla sua capacità di essere riciclato all'infinito.



Il panel dell'Aluminium Energy Summit è composto da relatori di primo piano che, forti delle loro esperienze sul campo, forniranno al pubblico gli strumenti per esplorare il futuro delle produzioni di alluminio e metalli primari e della conservazione di energia attraverso il recupero e il riciclo in rapporto con le sfide del mercato e di fornitura energetica.

Lo stesso 31 marzo si terrà il Premio Internazionale Innovazione, l'iniziativa organizzata da METEF consolidata da oltre un decennio per valorizzare i contenuti innovativi proposti dalle aziende del comparto alluminio.

Grande novità del 2023 sarà lo svolgimento, in contemporanea a MECSPE, del Salone Elettronica Italia, che debutta con la sua prima edizione e occuperà il padiglione 28 del quartiere fieristico di Bologna.

L'area sarà rappresentativa di tutte le applicazioni industriali attinenti all'elettronica, dalle fasi di progettazione alla produzione di componenti e sistemi, dai sistemi ai servizi fino alla successiva distribuzione sul mercato di componenti, assemblati complessi, macchine per la produzione e sistemi di test.



L'obiettivo è quello di offrire al visitatore uno sguardo su tutto il comparto sotto un profilo nazionale e internazionale.

In programma a Elettronica Italia anche diverse tavole rotonde tematiche come quella del 29 marzo "L'elettronica nella mobilità del futuro" e quella del 30 marzo "Il recupero industriale dell'elettronica: vantaggi, normative, difficoltà burocratiche".

"La nuova edizione di MECSPE sarà ricca di approfondimenti su segmenti cruciali per lo sviluppo industriale, perché incrociano innovazione tecnologica e riduzione dell'impatto ambientale.

Abbiamo lavorato tutto l'anno per portare una proposta di contenuti assolutamente unica nel panorama fieristico italiano e con un respiro internazionale", commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE .

"Da 21 edizioni cerchiamo di offrire agli attori del comparto manifatturiero occasioni di networking e di accrescimento professionale e questo rende MECSPE un partner ideale per il business delle imprese.



Per questo abbiamo deciso di puntare i riflettori, oltre che sui contenuti storici di MECSPE, anche sulla transizione energetica, il comparto dell'alluminio e quello dell'elettronica, che saranno di fondamentale importanza per il futuro dell'industria".

Tante altre saranno le iniziative speciali e dimostrative, visitabili sul sito della fiera, che comporranno il ricco programma informativo e formativo di MECSPE, che nel 2023 raddoppia l'appuntamento e si terrà anche a Bari dal 23 al 25 novembre con "Focus Mediterraneo" presso la Nuova Fiera del Levante, un'edizione dedicata allo sviluppo delle tecnologie 4.0 e una proposta sempre più focalizzata su sostenibilità e innovazione dei processi produttivi.