Verso il mercato unico europeo degli NPE

Ma non solo? c'è un'altra tematica molto importante che toccherà il 2023 con effetti negli anni futuri: entro dicembre di quest'anno dovrà infatti essere recepita da tutti gli stati membri la Direttiva UE 2167/2021 che si pone l'obiettivo di armonizzare il quadro regolamentare dell'acquisto e gestione dei crediti a livello europeo per facilitare operazioni cross-border incrementando la competitività nei deal e la resilienza dell'intero sistema in caso di nuovi shock negativi.

A rafforzamento di questi interventi normativi sono state emanate anche le Linee Guida per le best execution nella vendita di portafogli e l''NPL Data Template' utilizzabile da parte degli originator bancari per la trasmissione di dati ed informazioni nelle operazioni di cessione dei portafogli".



Tutto questo sarà sul tavolo della 9° edizione del CVSpringDay che rappresenterà il primissimo appuntamento dell'anno per iniziare a confrontarsi su tutte queste tematiche.