b-ilty Le prioritÃ  delle PMI nell'accesso al credito

Al terzo posto tra i bisogni più sentiti dalle piccole imprese nel rapporto con le banche c'è poi la necessità di ricevere risposte rapide alle richieste di credito (31%).

Dalla survey realizzata da b-ilty emerge infatti una difficoltà nel rapportarsi a tempi spesso troppo lunghi e incompatibili con i progetti concreti delle PMI.

Su questo fronte emerge anche un bisogno di trasparenza, ovvero chiarezza sia sulle tempistiche necessarie ad avere una risposta alla propria richiesta di credito, sia nelle condizioni economiche applicate.

Sempre nell'ottica di avere un'offerta di servizi bancari che accolga le proprie necessità reali di business.

In generale, il livello di soddisfazione da parte delle PMI rispetto a questi aspetti è molto basso: l'indice NPS infatti non supera il valore di 17 su 100 per quanto riguarda il rapporto con il referente, mentre sfiora lo zero per gli altri punti.



È evidente che sia necessario ascoltare maggiormente i piccoli imprenditori e costruire servizi personalizzati e flessibili che permettano di risolvere le difficoltà riscontrate.

Infine, dalla survey emerge un forte bisogno inascoltato: le PMI vorrebbero che si instaurasse un rapporto di fiducia e reciprocità con la propria banca da cui vorrebbero fossero prese in considerazione le reali potenzialità delle aziende e i loro progetti per il futuro, andando oltre la semplice analisi dei bilanci passati.

In altre parole, i piccoli imprenditori italiani vorrebbero avere, all'interno della banca, un referente disposto ad analizzare e comprendere i loro progetti e che possa supportarli con il credito necessario a realizzare le loro potenzialità.

Tra le priorità strategiche per il business per cui gli imprenditori oggi vorrebbero avere accesso al credito, figurano i progetti dedicati alla sostenibilità e alla digitalizzazione dell'impresa: oltre il 90% delle imprese considerate ritiene importante - e nel 30-40% dei casi prioritario - intervenire su questi aspetti della propria attività, in particolare sul fronte del risparmio energetico, e ricerca quindi nel sistema bancario un partner che le possa supportare in tali ambiti.