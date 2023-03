Come aumentare la presenza femminile nel mondo tech ed eliminare i pregiudizi di genere

Inutile dire che tipicamente la discrepanza più evidente tra uomini e donne è quella salariale, la prima da rimuovere.

Secondo un'indagine del 2021, nel 59% dei casi agli uomini erano offerti - per lo stesso lavoro - salari più alti delle donne.

In media, i salari delle donne erano del 2,5% più bassi di quelli offerti agli uomini.

La parità di salario non dovrebbe nemmeno essere un argomento di discussione ma, purtroppo, ancora lo è e deve chiaramente diventare realtà al più presto.

Per incoraggiare le candidature e accrescere la rappresentanza femminile nel mondo tech, dobbiamo offrire salari uguali e competitivi che riflettano il livello di lavoro e di competenze richieste. I processi di selezione devono essere inclusivi ed è importante che nella specifica di lavoro siano descritti criteri accurati.



Le organizzazioni, inoltre, devono fornire adeguata formazione e opportunità di mentoring per le donne neoassunte.

Cosa stiamo facendo per eliminare il pregiudizio

Per noi di Juniper è importante mettere in pratica ciò che predichiamo.

E come azienda del comparto tech la nostra missione è fare in modo che nella nostra organizzazione ci sia più diversità possibile.

Per risolvere il problema del pregiudizio di genere ci impegniamo a promuovere il cambiamento in alcune aree chiave mediante iniziative ad hoc.

La partnership con TechWomen supporta le donne leader sottorappresentate in modo che sempre più donne con background ed esperienze di vita diverse abbiano l'opportunità di eccellere ed essere di ispirazione per altre donne.



In termini di formazione e mentoring, i Women's Leadership Programs di Juniper sostengono le dipendenti donne con un programma annuale di sviluppo focalizzato sul coaching, la collaborazione, la visibilità e la crescita.

Ora, dopo cinque anni, più di 180 partecipanti hanno completato il programma.

Inoltre creato, più di 10 anni fa, è stata creata la Juniper Foundation, che continua a supportare le organizzazioni dedicate all'emancipazione delle ragazze di domani e a finanziare progetti formativi per le donne nelle società meno avanzate.

Juniper si è impegnata a garantire la parità salariale siglando il Paradigm for Parity.

Abbiamo deciso di favorire il coinvolgimento della forza lavoro femminile su progetti interamente basati sul merito, costruiti attorno alle loro capacità in tutte le funzioni aziendali.

Approfittiamo di eventi globali, come la Giornata Internazionale della donna, e dei nostri molteplici gruppi femminili per invitare vari relatori a condividere i loro punti di vista e a discutere dei benefici derivanti dalla promozione della diversità.

Guardando al futuro

Secondo una ricerca di Deloitte Global, nel 2022 le donne rappresentavano, nelle grandi aziende tech, il 33% della forza lavoro. Sempre molto meno della metà, ma è pur vero che la percentuale è cresciuta del 2% dal 2019.

Come per tutti i processi complessi il cambiamento non può avvenire dall'oggi al domani, ma deve essere un percorso graduale.

Dovremmo quindi festeggiare ogni passo avanti nella giusta direzione e continuare a impegnarci a fondo.



In Juniper siamo convinti che una serie di piccoli cambiamenti possa rappresentare un passo significativo verso la rimozione dei pregiudizi di genere e la creazione di una forza lavoro più diversificata.

C'è ancora molta strada da fare, ma vogliamo essere ottimisti e affermare che le azioni intraprese da molte aziende fino ad oggi sono segni significativi di progresso. E se tutti proveremo a cambiare le cose dall'interno, alla fine riusciremo anche a cambiare la cultura di un intero settore industriale

Jennifer Room, VP Human Resources, EMEA & LATAM e Global Sales di Juniper Networks