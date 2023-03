Il potere del Data Management:

Ho trovato 20 argomenti e mi sono concentrato su quelli.

Questo libro non è per gli addetti ai lavori ma per chi vuole capirci di più sul mondo della gestione dei dati.

Perché i dati sono cosi importanti?

Se è vero che il 75% degli asset delle società Standard & Poor's non sono fisici: di cosa stiamo parlando? Dati! Cosa sarebbero aziende come Booking, AirBNB, Facebook senza i loro (e i nostri) dati, questo è un motivo più che sufficiente per capire l'importanza Data Management.

Ora più che mai i dati non sono un'opzione, sono il business! Vanno controllati, censiti e gestiti.

Le aziende lo sanno.

Ormai hanno chiaro che per compliance non possono permettersi di non affrontare il problema.

Le aziende tendono a trattenere i dati anche una volta non più utili.

Questo é pericoloso ed illegale in molti casi.