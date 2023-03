ChatGPT e Intelligenza Artificiale: luci, ombre e implicazioni legali sul loro utilizzo

Si tratta di una chat che consente di riprodurre il linguaggio naturale: quando un utente compone un messaggio, ChatGPT elabora un input che permette di generare una risposta coerente rispetto al contenuto della conversazione.

Questo è possibile grazie a due aspetti dell'IA su cui si basa ChatGPT: il machine learning, il cosiddetto apprendimento automatico secondo cui i sistemi riescono a imparare dai dati che rilevano, identificare in modo autonomo dei modelli ricorrenti e prendere decisioni riducendo al minimo l'intervento umano; il deep learning, basato su algoritmi che simulano le reti neurali del cervello umano e che permettono un apprendimento definito profondo o gerarchico.

Essendo così caratterizzato, ChatGPT porta con sé possibili implicazioni problematiche: la generazione di fake news, intesa come diffusione di informazioni false, ma anche come classificazione errata di alcuni contenuti ritenuti ingannevoli, pur non essendo tali; la lesione della privacy di eventuali soggetti coinvolti; il configurarsi di reati come diffamazione - quindi il danneggiamento della reputazione - calunnia, diffusione di informazioni discriminanti, violazione del diritto d'autore.

ChatGPT e la violazione del diritto d'autore: molti gli interrogativi ancora irrisolti

L'Intelligenza Artificiale può facilitare la creazione delle opere di ingegno, ma apre ad alcuni dibattiti; nello specifico, ChatGPT ha una portata internazionale, il che rende difficile normarne l'utilizzo in modo universalmente condiviso, in quanto ogni Stato ha un proprio ordinamento giuridico.



"Per chiarire questo aspetto dobbiamo fare una premessa: secondo le normative italiane i software e l'Intelligenza Artificiale sono privi di personalità giuridica e in quanto tali non possono essere riconosciuti come inventori", commenta l'avvocato Vercellotti.

"Sempre secondo tali normative, perché venga stabilita la brevettabilità o la registrabilità, occorre identificare l'inventore.

Quindi, a chi va attribuita l'originalità dell'opera prodotta? E, di conseguenza, a chi possono essere attribuiti i diritti morali - ossia la paternità che è inalienabile - e i diritti patrimoniali di sfruttamento economico dell'opera stessa? Sono domande che - a mio parere - devono necessariamente essere approfondite, per giungere a una normativa che abbia come obiettivo primario la tutela dell'uomo, soprattutto nei diritti fondamentali".