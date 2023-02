UEFA Champions League: analisi del valore delle squadre per la fase a eliminazione diretta

A valore, Liverpool-Real Madrid è la coppia più equilibrata del torneo. PSG-Bayern Monaco è il duello più quotato.

Delle 16 squadre rimaste, solo Manchester City e Chelsea hanno un valore superiore al miliardo di euro

La fase a gironi di Champions League è passata e le eliminazioni dirette del torneo sono cominciate.

Non è un segreto che molte squadre facciano affidamento sulla loro partecipazione alla competizione per bilanciare i propri conti finanziari, in quanto il torneo offre il più grande montepremi del calcio per club.

SportingPedia ha deciso di esaminare la valutazione di ciascuna delle sedici squadre che hanno superato la fase a gironi e si sfideranno nei playoff.

Sono state anche calcolate le stime combinate per ciascuna delle otto coppie, nonché la differenza di valutazione tra le due squadre in competizione.