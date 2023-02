Proteggersi dall'algoritmo - Recensione del libro

Prima tra tutte l'intelligenza artificiale.

Internet e l'uso dei social network hanno portato ad un accrescimento della centralità del tema della reputazione online diventando fondamentale sia in ambito personale che in ambito professionale.

È necessario, per persone e imprese, curare la propria web reputation, rispettivamente attraverso attività di self-branding e di personal-branding.

Il monitoraggio della web reputation può consistere in un'attività in continuum, qualora si stia svolgendo una determinata attività di comunicazione online e se ne vogliano misurare gli effetti nel tempo, o in un'attività istantanea volta a fare una sorta di fotografia della situazione del momento: ad esempio, perché si vuole conoscere l'opinione degli utenti prima di entrare in un determinato mercato.



Così, il Natural Language Processing (NLP), attraverso l'utilizzo di algoritmi informatici e sistemi di apprendimento automatico, è possibile instaurare una forma di dialogo comprensibile tra uomo e macchina tramite l'analisi delle parole, il riconoscimento della lingua, la classificazione dell'argomento in una categoria e il rilevamento dell'umore espresso all'interno di un testo.

Internet e i Social Media hanno tracciato un nuovo confine dell'informazione, il virtuale e il reale ormai sono vasi comunicanti.

Le azioni compiute nel mondo reale comportano immediate conseguenze nel mondo virtuale e viceversa.

Le aziende devono fare i conti con il cambiamento: monitorare le conversazioni online è fondamentale per presidiare tutti i luoghi virtuali in cui si parla o si potrebbe parlare del brand.

Pertanto, l'intelligenza artificiale ricopre un ruolo fondamentale non soltanto nell'individuazione di tutti i contenuti online relativi a quella determinata persona fisica o giuridica, ma anche nella capacità di elaborare tali contenuti per comprendere il "sentimento" che si cela dietro ogni recensione, post, commento o giudizio rilasciato sul web.



Insomma, una volta creato, l'algoritmo può essere un valido alleato.

Non sempre bisogna guardare l'innovazione come una minaccia

