Late Stage Venture Capital e le scaleup europee - Punto e a capo - @gigibeltrame

Possiamo considerarlo un piccolo passo, ma significativo, per colmare il divario di finanziamento per le imprese europee, renderle più autonome e competitive.

I round di investimenti coinvolti si aggira da 10 a 50 milioni di euro, quella fase di crescita delicata per cui fino ad oggi i fondi europei erano pochi, ma è una fase determinante per poter scalare e diventare degli unicorni.

Sono quelle aziende che sono in quella fase di mezzo: hanno dimostrato potenziale, non sono pronte per un collocamento in borsa (IPO) e di solito hanno due strade aperte di fronte a loro: investitori sostanzialmente nordamericani o l'acquisizione da parte di una grande azienda.

Ovviamente il "Late Stage Venture Capital" dell'EIF si rivolge a un'ampia gamma di settori, tra cui l'innovazione tecnologica, la salute e le scienze della vita, la sostenibilità e l'energia pulita, e le infrastrutture digitali, in modo da supportare la crescita delle scaleup in molti settori chiave dell'economia europea.



Se quelle che ho elencato fino ad ora erano solo buone notizie, sappiate che ce ne sono altre!

Infatti, il programma "Late Stage Venture Capital" è stato progettato per lavorare in collaborazione con altre organizzazioni di investimento e istituzioni finanziarie, tra cui le società di venture capital e le banche europee.

In questo modo, il programma mira a creare un ecosistema di investimento robusto che possa sostenere la crescita dell'Europa e dell'Eurozona.