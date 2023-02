Caro energia: quasi 1 azienda su 3 nell'ultimo anno ha richiesto agevolazioni

La prima è il credito d'imposta per aziende ad alto consumo energetico, la seconda, invece, riguarda gli incentivi alle organizzazioni verso investimenti in fonti di energia rinnovabile.

Restando all'interno dei confini nazionali, emerge un nuovo scenario che vede come protagoniste proprio le aziende italiane e le loro modalità di sfruttamento delle singole agevolazioni per l'efficientamento energetico.

I dettagli dell'analisi provengono da un report stilato dal Centro Studi di Gruppo Finservice, realtà di spicco nel settore delle consulenze di finanza agevolata.



"Crisi e progresso sono due concetti che corrono sempre di pari passo, senza il primo il secondo difficilmente può prendere forma", afferma Guido Rovesta, presidente di Gruppo Finservice (nella foto).

"Il nostro compito consiste nel supportare le imprese nazionali attraverso la consulenza dei nostri professionisti: grazie ad essi, infatti, le organizzazioni possono venire a conoscenza delle migliori opportunità a loro disposizione in termini di bandi, agevolazioni, contributi, strumenti e servizi e, soprattutto, avvicinarsi al loro ottenimento per crescere e svilupparsi ulteriormente sia dal punto di vista operativo sia economico.

E non è tutto, effettuando una serie di ricerche e analisi a livello nazionale, siamo riusciti a raccogliere dati e indicazioni utili in merito all'approccio delle imprese nei confronti delle agevolazioni in essere".

L'analisi del Cento Studi del Gruppo rivela la crescita dell'attenzione delle aziende per agevolazioni e strumenti per il risparmio, l'efficientamento e la sostenibilità energetica: nel 2022, il 31% delle aziende italiane ha sviluppato pratiche di efficientamento energetico.



Le aziende più attente si concentrano nel Nord Ovest, Sud e Isole.

L'incidenza però è cresciuta più che altrove in Centro Italia, dove nel corso dell'ultimo anno la percentuale di clienti con pratiche energia è raddoppiata.

Ad attirare nuove aziende verso il tema energia sono state soprattutto le agevolazioni fiscali, con il credito d'imposta energia elettrica e gas che rappresentano il 40% del computo totale delle pratiche, e quelle finanziarie.

"In questo periodo storico così delicato, le aziende italiane ed europee devono comprendere che il cambiamento è necessario", aggiunge Rovesta.

"Proprio per questo risulta fondamentale affidarsi a figure professionali che possano avvicinarle alle giuste opportunità di rinnovamento.

Agevolazioni, contributi e bandi fanno parte di una categoria speciale di occasioni da cogliere tempestivamente al fine di apportare alla propria attività gli accorgimenti utili per affrontare il futuro con positività".