Giuseppe Di Franco (Atos): i digital twins per trasformare l'economia del Paese

L'aspetto che oggi più mi preoccupa nell'evoluzione di questa dimensione è proprio l'aspetto della competenza ed è il motivo per cui in questo evento abbiamo inteso coinvolgere istituzioni e importanti università per porre il tema della centralità delle competenze digitali e delle competenze necessarie allo sviluppo del Paese.

Al centro di questa discussione.

Competenze che sono sempre state una carenza notevole e in un mondo che sta cambiando rapidamente non si creda.

Oggi abbiamo il quarto computer più veloce al mondo, non ci saremmo mai immaginati.

Anche queste sono sfide nuove.

Io credo che la parola chiave sia ambizione.

Noi crediamo che oggi non possiamo limitarci, come ha detto qualcuno proprio nel convegno, a fare da arbitri o da spettatori, peggio.

Un'evoluzione importante della tecnologia che c'è negli Stati Uniti o in Cina.