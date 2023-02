Worklife balance e crescita professionale devono andare a braccetto con la crescita aziendale

Soprattutto in questo momento, siamo consapevoli dell'importanza della flessibilità oraria, non solo per migliorare la propria soddisfazione, ma anche per raggiungere un livello di integrità e competenze, importanti all'interno dell'azienda ma anche esternamente.

Qual è il ruolo che deve ricoprire un'azienda in questa fase di cambiamento?

Le aziende devono saper creare un clima positivo, un ambiente lavorativo sano e privo di stress.



Ed è proprio quello che cerchiamo di fare anche in Atlantic Technologies.

Per questo ci impegniamo nel supportare i dipendenti in ambito famigliare, formativo e motivazionale, oltre a incentivare le loro passioni.

La combinazione di questi aspetti influenza il modo in cui le persone si approcciano agli impegni e alle responsabilità lavorative.

Non è un caso che la capacità di un'impresa di crescere si misura a partire dal supporto al benessere.

Il nostro approccio è People First: tutte le politiche HR sono volte a migliorare la motivazione, le performance e i livelli di retention. In particolare, in Atlantic accompagniamo i nostri dipendenti in un percorso di crescita, con l'obiettivo di raggiungere un alto livello di soddisfazione sia sul lato personale sia su quello professionale.

I talenti, soprattutto in ambito IT, sono molto contesi: come si fa ad attrarli?

Rispondo con una citazione: "Le persone non comprano ciò che fai, ma perché lo fai".



Questo accade anche con i talenti che scelgono Atlantic Technologies proprio perché sono consapevoli che la priorità dell'azienda è il loro benessere.

Inteso come benessere mentale e fisico, ma soprattutto come soddisfazione lavorativa, work life balance e crescita professionale.

In azienda, per esempio, offriamo percorsi di formazione personalizzati, ogni persona ha quindi la possibilità di disegnare a 4 mani il proprio obiettivo e il proprio futuro professionale in momenti dedicati e la formazione va a supporto di questo.

Ciò è fondamentale per supportare la crescita delle persone verso ruoli che siano più in linea con le loro abilità, evitando di inquadrarle in posizioni che non ne valorizzino i punti di forza.

Fondamentale per il successo di questi programmi è la condivisione di conoscenze ed esperienze sia attraverso la nostra community sia attraverso l'aiuto di dipendenti senior (team leader), che seguono la crescita dei junior e li indirizzano nel loro percorso di crescita professionale e di apprendimento.



Senza contare che c'è una forte collaborazione tra i team delle varie sedi (Italia, UK e Stati Uniti), che spesso lavorano in sinergia su clienti e progetti.

Inoltre, le best practice UK vengono attivate in Italia e viceversa; queste contaminazioni tra Paesi e progetti sono indispensabili per arricchire e formare le persone, oltre a consentire di lavorare in un contesto internazionale e multiculturale.

Se guardiamo al futuro, quali saranno le prospettive e le esigenze?

Per quanto riguarda la formazione, tra le iniziative di breve periodo che porteremo avanti ci sono l'ampliamento della pagina Education, un maggiore utilizzo delle community, lo sviluppo dei programmi legati all'intelligenza emotiva e la realizzazione di attività di team building.

L'obiettivo da raggiungere nei prossimi due anni è quello di rendere ancora più customizzata la formazione in base alle esigenze di crescita dei dipendenti, mettendo a disposizione tutti gli strumenti per vivere serenamente la giornata lavorativa, colmando necessità sia professionali che personali ed emotive.



Lato wellbeing, continueremo ad ascoltare i nostri dipendenti, a coinvolgerli e a tenere alta l'attenzione sulle loro esigenze. In questo momento ci rendiamo conto che bisognerebbe implementare dei servizi welfare che riducano le spese delle famiglie.

Inoltre, ci stiamo attivando per campagne finalizzate a promuovere la prevenzione e una maggiore attenzione alla salute.