Mercato obbligazionario: una nuova ascesa nel 2023?

(Barclays Global IG Agg.H euro, il principale indice per il comparto obbligazionario, ha perso circa il 13% nel 2022).

Nonostante l'anno appena passato, c'è un clima di ottimismo sugli investimenti nel mercato obbligazionario in questo 2023.

Tale visione è conseguente a un approccio delle banche centrali che si annuncia per il 2023 meno aggressivo e tendenzialmente alla fine del ciclo dei rialzi dei tassi.

I Titoli di Stato delle maggiori economie offrono ottimi rendimenti, come mostrato nella tabella.

Oggi i Treasury Usa a 10 anni (titolo di Stato considerato un asset sicuro), rendono il 3,5% rispetto all'1,5% di inizio 2022.

I Bund tedeschi, altro riferimento chiave nel mercato obbligazionario, a inizio 2022 sono passati dall'avere rendimenti negativi all'offrire un rendimento di circa il 2.2% (con scadenza 10 anni).