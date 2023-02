Cresce l'interesse per le azioni in Europa, Cina e mercati emergenti

In questa fase, alcune azioni, tipicamente quelle maggiormente rivolte all'aumento dei consumi, hanno performato particolarmente bene, come ad esempio il settore del lusso e quello minerario.

Le Banche Centrali in USA ed Europa hanno continuato a rialzare i tassi ma, allo stesso tempo, hanno attenuato i toni aggressivi.

Essendo in vista del picco di restrizione previsto appena sopra 5%, la Fed ha rialzato di 25 punti base il 1 febbraio, in ulteriore rallentamento rispetto ai 50 punti base di dicembre (o i 75pb della fase estate-autunno).



La Fed deve comunque fare i conti con un mercato del lavoro che si mantiene solidissimo: gli oltre 500.000 posti creati a gennaio, una disoccupazione al 3,4 % ai minimi dal 1969 e un'ampia disponibilità di posti di lavoro non si riconciliano bene con la necessità di mantenere le pressioni salariali sotto controllo.

La BCE probabilmente continuerà con altri 50 punti base di rialzo a marzo, ma si intravede un miglioramento nelle diverse componenti dell'inflazione, soprattutto per alimentari ed energia, che sono una componente molto rilevante.

Anche in Europa, ci sono quindi degli elementi incoraggianti a dispetto della comunicazione che resta alquanto "hawkish".

Gli indicatori sulla fiducia dei consumatori e delle imprese registrano un miglioramento relativo, soprattutto in Europa, attribuibile alla caduta dei prezzi dell'energia.

Per questi motivi, ci sembrano ottimistiche le previsioni di tagli dei tassi sotto il 4% fin dalla seconda metà di quest'anno, mentre le parti lunghe delle curve dei rendimenti sembrano meglio prezzate.



La stagione degli utili è contrastata: nel complesso, le aziende riescono a mantenere una marginalità accettabile, anche grazie a decisioni rapide di taglio dei costi del personale come osservato per diverse aziende del settore IT statunitense.

Tuttavia, le "guidance", ossia gli obiettivi preannunciati per il resto dell'anno, dipenderanno dallo stato di salute complessivo del consumatore americano e dell'economia nel suo complesso.

Il panorama attuale delle valutazioni azionarie, e in particolar modo dei premi di rischio, è coerente con un rallentamento dell'attività economica ma non con uno scenario recessivo che implicherebbe una discesa dei prezzi di almeno 15-20 punti percentuali.

L'aspetto positivo è legato all'ancora scarso posizionamento degli investitori, che potrebbe prolungare l'attuale intonazione positiva dei mercati finanziari.



Guardiamo con interesse ad Europa ed Emergenti, Cina e temi relativi collegati come il settore lusso o minerario.

Negli USA, alcune parti del mercato Growth, come i servizi di comunicazione, sono molto interessanti.

Nel breve termine, tuttavia, dopo la rapida accelerazione osservata a gennaio, propendiamo per un atteggiamento di attesa.

L'aspetto maggiormente positivo è però la progressiva stabilizzazione delle correlazioni bond-azioni che aiuta le strategie multi-asset: a tal fine, è cruciale il superamento della ?crioterapia' antiinflazionistica praticata dalle principali Banche Centrali.

Anche se il ciclo economico è estremamente incerto, i passi avanti sul fronte della lotta all'inflazione sembrano andare finalmente nella giusta direzione.

Fabrizio Santin, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management