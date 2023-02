Il 98% delle grandi aziende ha adottato una strategia multicloud

Sebbene queste tendenze siano già in atto da tempo, oltre il 90% degli intervistati concorda sul fatto che anche la pandemia abbia aumentato l'interesse e spinto a investire di più nelle tecnologie cloud.

Quando le aziende si sono trovate ad affrontare nuove sfide - come l'aumento dell'attività in remote/smartworking e la collaborazione con nuovi partner commerciali e fornitori - hanno adottato una strategia multicloud per ottenere la flessibilità e la scalabilità necessarie per gestire la nuova realtà.

"L'approccio ?one stop shop' non vale più, quando si parla di cloud.

Al contrario, il multicloud è ormai una realtà negli ambienti tecnologici di fascia enterprise, perchè le grandi aziende cercano il mix corretto di soluzioni e funzionalità necessarie per operare in modo efficiente", ha affermato Melanie Posey, research director, Cloud & Managed Services Transformation di 451 Research.



"Il multicloud è quindi destinato a rimanere e le imprese scelgono questo modello per i vantaggi che offre per far fronte a una serie di necessità aziendali e operative diverse, come garantirsi l'agilità del business o l'accesso alle tecnologie più avanzate."

Vediamo i principali risultati dello studio.

Quasi tutti i "cloud journey" sono multicloud

- Il 98% delle grandi aziende utilizza già o pianifica di utilizzare almeno due fornitori di infrastrutture cloud (IaaS), e il 31% ne utilizza 4 o anche di più.