A Milano la terza edizione di GoBeyond: Where Tech Accelerates Business

Con un formato completamente interattivo verrà approfondito il focus sull'IT Motivation: gender gap, inclusion, generazione Z e HR, skill necessarie tra 3 anni.

Con una sessione ad hoc in live streaming (2 marzo) scopriremo il ruolo del digitale come abilitatore della trasformazione organizzativa delle PA & Digital Healthcare".

Il tema principale della nuova edizione è "IT Leadership in the new enterprise": la trasformazione IT riunisce le persone, i processi e la tecnologia e sta incoraggiando le parti interessate di tutta l'azienda a riflettere sul ruolo ricoperto dall'Information Technology nel promuovere l'efficienza e la gestione dei costi.



Il 62% dei dipartimenti IT sta considerando l'idea di ridimensionare l'infrastruttura IT fisica a favore di un modello cloud; il 44% sta pensando a una transizione al cloud per facilitare il lavoro da remoto a lungo termine; il 42% ha deciso di anticipare l'introduzione di piattaforme per workspace digitali.

Ci si domanda, di conseguenza, se il CIO sarà l'elemento abilitante di un lavoro agile e in che modo la leadership IT sarà in grado di mantenere alta la produttività e ottenere un incremento dei risultati: temi che saranno approfonditi il 1 marzo in occasione della Sessione Plenaria "IT Leadership & Future of Work".

A seguire, nella Sessione Cloud & Governance, il dibattito verterà sulle migliori soluzioni in ottica Sustainable Technology, con strategie multi-cloud per mitigare i rischi della migrazione, migliorare la gestione del budget e ridurre l'impatto ambientale.



In parallelo, si svolgerà il track IT & Business Strategy, in cui gli Speaker si confronteranno sui modi per canalizzare una forza lavoro esperta in digitale per un'architettura e innovazione guidate dal business.

Nel pomeriggio la Sessione Metaverso, Connettività & IT Monetization sarà un'opportunità di confronto con le realtà più innovative sul metaverso per capire dove ci sta portando la connettività; in contemporanea si svolgerà il focus IT Motivation con approfondimenti su come superare le sfide in termini di competenze, organizzazione e gestione dei processi della Direzione IT.

Una sessione dedicata interamente ai settori Health e PA si svolgerà il secondo giorno di evento, il 2 marzo, in live streaming: il 27% delle risorse del PNRR sono dedicate alla transizione digitale, con due assi portanti, le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga, volti a trasformare la Pubblica Amministrazione in chiave digitale.



Inoltre, tra i molteplici interventi attesi dal PNRR vi è lo stanziamento di 15,63 miliardi di euro per la Digital Health, articolato in due macro-componenti: da un lato reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e dall'altro innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Ma quali i cambiamenti attesi, i reali benefici e anche le difficoltà in corso?

Il dibattito fornirà suggerimenti per capire le sfide dell'interoperabilità dei dati per una moderna economia data-driven e iniziare a sfruttare davvero il patrimonio informativo; si parlerà inoltre di come modernizzare le architetture dei sistemi IT con l'integrazione delle nuove tecnologie Connected, come terapie digitali, Telemedicina, Servizi Digitali al Cittadino.

I partecipanti avranno modo di comprendere quali sono gli aspetti tecnici e organizzativi di una complessa migrazione e come arrivare agli obiettivi dettati dalla Strategia Cloud Nazionale, oltre che ricevere spunti per adeguare l'organizzazione flessibile ed innovativa ad una corretta governance.



GoBeyond si rivolge a: Chief Information Officer, Chief Innovation Officer, Chief Digital Officer, Chief Data Officer, Chief Information Security Officer, Chief Technology Officer, Responsabile Architetture e Infrastrutture IT, Chief Operation Officer.

I settori di riferimento sono: Finance, Retail e FMCG, Telco & Media, Manufacturing, Utilities, Pharma & Sanità, Pubblica Amministrazione

Per informazioni sul programma: https://www.go-beyond.it/