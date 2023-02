Starry diventa il soft drink ufficiale di NBA, WNBA e G League

PepsiCo e NBA hanno iniziato la loro partnership nel 2015, rinnovando l'accordo nel 2021.

"Crediamo che una dose di imprevisto crei un po' più di divertimento, ed è per questo che le partnership con NBA, WNBA e NBA G League, e in particolare i 3-Point Contest, sono la soluzione perfetta per Starry", ha dichiarato il direttore marketing senior del marchio Starry, Michael Smith.

Le attivazioni di Starry all'NBA All-Star weekend includono anche le apparizioni dei giocatori, una sfida del valore di 100.000 dollari in cui i fan possono ottenere un premio segnando il maggior numero di tiri da 3 punti in un minuto per vincere 33.000 dollari al giorno e assaggiando la nuova bevanda.



Il weekend WNBA (lega femminile) All-Star si svolgerà il 14 e 15 luglio a Las Vegas, Nevada, dove Starry presenterà anche il concorso da 3 punti e presenterà il tiro Starry Range.

La società sta inoltre pianificando di attivare nuove iniziative per coinvolgere i fan.

"PepsiCo è stato un forte sostenitore della WNBA, aiutando a far crescere il campionato attraverso la sua attivazione intorno agli eventi WNBA All-Star, come WNBA Live e il 3-Point Contest, e non vediamo l'ora di far parte di questo lancio speciale", ha dichiarato il capo della WNBA Colie Edison.