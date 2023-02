La nuova dimensione dell'HR - Il libro

Alla "transizione digitale" si accompagna ora anche una "transizione ecologica", guidata dal "paradigma della sostenibilità".

Cosa significa per l'organizzazione e gestione del lavoro passare dal modello economico dello "shareholder capitalism" a quello indicato come "stakeholder capitalism"? Quali modelli mentali e quali strumenti saranno utili per "ridisegnare il lavoro" e le sue dinamiche in un'epoca in cui cambiano significati, modalità di lavoro e identità professionali?



Il volume propone, accogliendo contributi di diversa provenienza disciplinare, scritti da accademici e practitioner, letture per comprendere la "nuova grande trasformazione" del lavoro fornendo anche metodologie e strumenti concreti che nascono dalle sperimentazioni generate dalle "new ways of working", utili soprattutto a quanti hanno responsabilità di gestione di persone e team.

Gli scritti sistematizzano idee e pratiche sulle quali si è allenato, negli ultimi due anni, un gruppo di circa trecento manager e professional HR di tre grandi imprese nel percorso di formazione "Growing HR Skill".

Occorrono, è detto in modo chiaro nel testo, leader che non sappiano solo guidare, farsi seguire, ottenere consenso ma che siano soprattutto costruttivi e capaci di fondare, innanzare e creare.

Occorrono persone che abbiano il coraggio di essere autorevoli.



È un'epoca indubbiamente rivoluzionaria che traccia percorsi di evoluzione del modello economico fino a qualche anno fa non immaginabili.

La svolta è soprattutto dovuta al fatto che il capitalismo, così come l'abbiamo conosciuto e praticato lungo i decenni che attraversano il secolo scorso e quelli di questo nuovo millennio, ha mostrato la sua incapacità di creare ricchezza sostenibile generando, piuttosto, crescenti e insopportabili disuguaglianze.

Occorre cambiare, ricercando e assecondando la transizione verso una forma nuova di capitalismo che sia inclusivo e "sostenibile".

Bisogna riscoprire, in altre parole, il valore e i benefici della sua "alternativa storica", ossia il "capitalismo degli stakeholder".

In primis le persone che operano in azienda.

Titolo: Ridisegnare il lavoro.



Le nuove sfide del people management

Autore: Gabriele Gabrielli

Editore: Franco Angeli

Pagine: 150

Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione