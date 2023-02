Le 8 tendenze che guideranno la gestione della customer experience nel 2023

Una strategia che pone il marchio nella condizione di guidare tutto ciò che condiziona il sentiment degli utenti aumentando la loro soddisfazione e facendo loro vivere le experience seamless che cercano.

7) La fidelizzazione sarà centrale, ma non potrà passare solo dagli sconti

Lo scorso anno abbiamo assistito al passaggio nei consumatori da una mentalità postpandemica a una di recessione.

Una tendenza che spingerà nel 2023 le aziende a concentrarsi più sulla fidelizzazione dei clienti che sull'acquisizione di nuovi.

Tuttavia, la lealtà sta diventando sempre più difficile da ottenere e quindi sarà fondamentale amplificare l'esperienza d'acquisto del cliente fornendo alla luce dell'attuale stagnazione dei consumi vantaggi tangibili e concreti, a cominciare dalle formule cash back o sconti immediati, ma non sottovalutando la rilevanza crescente della costruzione di una relazione emotiva tra il consumatore e il brand grazie all'appagamento dei suoi singoli bisogni e alla condivisione di valori e battaglie.

8) Il ROI degli investimenti sarà centrale

L'incertezza sui fatturati e l'aumento di essenziali voci di costo impongono alle imprese di essere molto più attente ai loro investimenti tecnologici, inclusi quelli relativi all'ascolto della voce del cliente, concentrandosi sui progetti in grado di generare rapidi vantaggi aziendali e un impatto il più possibile immediato sul conto economico, prediligendo le soluzioni in grado di facilitare le organizzazioni in queste misurazioni.



Una strada che permetterà anche di mantenere l'endorsement del board e degli altri dipartimenti e quindi di poter contare a seguire su allocazioni più di medio lungo periodo.

Nello stesso tempo, poiché i budget sono limitati, i marchi prediligeranno i fornitori di tecnologia in grado di offrire un'architettura e soluzioni componibili e flessibili che consentano loro di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato e dei clienti.

"Molti marchi leader hanno compreso che ridurre gli investimenti per lo sviluppo di un approccio customer centrico a favore di strategie tattiche di breve periodo può portare solo a un beneficio effimero e al contrario compromettere i risultati e la competitività nel futuro", commenta Giancarlo Rocco, country manager di Medallia Italia.

"Tuttavia il 2023 sarà il banco di prova di molti progetti di CXM; in altre parole, è il momento che la raccolta dei feedback dei clienti si traduca definitivamente in azioni in grado di modificare il sentiment dei consumatori verso il marchio, per generare così benefici misurabili sul fatturato e sui costi e non restituisca semplicemente un termometro della customer satisfaction".