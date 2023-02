Fintech: come conquistare la fiducia dei clienti

Dare prova di affidabilità è particolarmente importante per un pubblico giovane come la generazione dei Millennial, la cui fiducia nelle istituzioni finanziarie è stata scossa dalla crisi finanziaria del 2008, e la Generazione Z, che è molto meno incline a restare fedele a un singolo brand e si aspetta che le aziende forniscano agli utenti un'esperienza digitale completa e soddisfacente.

La riprova sociale è lo strumento più prezioso di ogni azienda

Qual è una delle prime azioni intraprese da chi deve prendere una decisione finanziaria di qualsiasi tipo? Controllare le recensioni.



Si tratta di un passaggio fondamentale per il 52% dei consumatori residenti nell'UE, che affermano di essere "spesso" o "molto spesso" influenzati dalle recensioni nel loro percorso d'acquisto.

E c'è un motivo per cui gli utenti tendono a ricercare testimonianze altrui: desiderano leggere opinioni reali e imparziali sul valore di un prodotto, sulla qualità di un servizio offerto o sul livello di assistenza promessa.

Le recensioni, infatti, consentono agli utenti di scoprire nuove valide alternative e li aiutano a evitare sprechi di soldi in prodotti e servizi poco raccomandabili.

E quando i clienti hanno intenzione di affidare le proprie finanze a una banca o a una società di investimento, fanno ricerche approfondite prima di scegliere a quale azienda rivolgersi.

In ogni punto del loro percorso di acquisto, dal primo annuncio visualizzato fino alle email di fidelizzazione ricevute, i clienti vorranno verificare l'affidabilità di un'azienda finanziaria prima di instaurare con essa quello che potrebbe diventare un rapporto duraturo.

Scegliere il giusto fornitore finanziario è più difficile che mai

Prendere decisioni finanziarie non è mai semplice.



Data la notevole quantità di business fintech emergenti, per i clienti non è facile sceglierne uno che faccia al caso proprio.

E dal momento che ogni azienda sembra offrire gli stessi servizi a prezzi simili, scegliere quella più adatta si rivela un compito più arduo che mai.

Avere troppe opzioni di scelta non è sempre un vantaggio.

Al contrario, un surplus di opzioni tra cui scegliere può generare incertezza fra i consumatori e portarli a non scegliere affatto.

Si tratta del fenomeno chiamato "sovraccarico di scelta", ormai emergente nell'era digitale.

Generare e coltivare fiducia fa bene alla SEO

Prima di conquistare la piena fiducia dei consumatori e aumentare le conversioni, è bene assicurarsi che il proprio brand sia visibile.

Si tratta di un passaggio sottovalutato ma estremamente vantaggioso per aiutare i motori di ricerca a trovare la propria azienda online.



Le recensioni dei clienti, infatti, fanno parte di quei contenuti generati dagli utenti che attirano l'attenzione di nuovi potenziali utenti e aumentano la probabilità di essere mostrati nei risultati di ricerca.

Incorporare i contenuti delle recensioni all'interno del sito web della propria azienda può fare la differenza; il 61% dei consumatori residenti nell'UE dichiara che una buona valutazione li rende più propensi a fidarsi di un brand.

Se gli utenti visualizzano un estratto di recensione in cui un utente elogia il servizio clienti di un brand, si sentiranno più sicuri e saranno molto più propensi a interagire con l'azienda recensita.

La fiducia dei clienti è solo l'inizio

Generare fiducia è un passo fondamentale per la costruzione di relazioni solide e durature.

Ma non è che il primo.

Conquistare la fiducia dei consumatori, infatti, significa portarli a fare scelte con più sicurezza.



E quando i propri clienti sono certi di aver scelto un'azienda affidabile, sentono meno la necessità di tenere d'occhio le alternative presenti sul mercato e sono più inclini a restare fedeli al brand.

Inoltre, il feedback proveniente dalle recensioni offre all'azienda informazioni preziose e suggerimenti concreti su come migliorare il sito web, i servizi offerti e l'assistenza clienti.

Non c'è niente di più utile che ricevere consigli dai diretti interessati.

D'altronde, sono le relazioni solide e durature che determinano il successo delle aziende finanziarie.

Ma per instaurarle, è necessario conquistare la fiducia dei clienti.

Laura De Lorenzis, Senior Partnership Manager di Trustpilot in Italia