I vantaggi dell'intelligenza artificiale nell'eCommerce

Come purtroppo spesso accade, queste ultime non sempre sono veritiere, generando le cosiddette "fake storm" (tempeste fake) che normalmente incontriamo nel panorama dell'informazione.

Attraverso l'AI questo problema potrebbe essere risolto, con la verifica delle reviews fake dei clienti e l'ottimizzazione del processo d'acquisto.

3) Semplificazione dei processi logistici

Indubbiamente, anche all'interno del settore logistico, l'AI si sta sviluppando per le sue capacità nel semplificare i processi di smistamento e controllo all'interno dei magazzini, operazioni che hanno un impatto notevole sull'ottimizzazione dei tempi e dei costi per i retailers.



Attraverso l'intelligenza artificiale inoltre le aziende possono prevedere anticipatamente le interruzioni nelle supply chain, così come le tendenze d'acquisto, ed i processi di monitoraggio, migliorando la customer experience.

4) Shopping vocale - Voice eCommerce

Il potere della voce continua a crescere, aumentano i podcast e gli approfondimenti vocali ed anche il settore degli eCommerce sembra crescere tramite la voce.

La tecnologia basata sull'intelligenza artificiale riesce a personalizzare i contenuti dei consumatori, con consigli sui prodotti, anche in base agli acquisti precedenti ed un'assistenza vocale virtuale che dinamizza l'esperienza d'acquisto, tramite le chat vocali e l'assistente vocale.

L'assistenza vocale sembra ormai rappresentare il futuro, se pensiamo che i consumatori sono sempre più attenti all'esperienza d'acquisto, piuttosto che solo al prodotto o servizio in sé.

5) Nascita di una nuova figura professionale: l'operatore AI

Il fattore umano, il suo spirito critico e la capacità di ragionamento ed emozione, è ciò che molti ritengono non possa essere sostituito dall'AI e che anzi rappresenta quel quid in più che permetterà all'AI di integrarsi ed ottimizzare il lavoro umano.



A questo proposito, con lo sviluppo di questa tecnologia nel futuro, sta nascendo una nuova figura professionale chiamata "AI operator", operatore d'Intelligenza Artificiale, in grado di implementare questa tecnologia tramite le proprie skills.

I campi di maggior sviluppo di questa nuova figura professionale sono l'email marketing, il design grafico e le analisi di mercato.

In questo modo c'è una dualità e complementarietà tra uomo e tecnologia: l'uno aiuta l'altro ad ottimizzare i processi.

In questo caso è l'uomo a rendere "efficiente" al massimo livello l'intelligenza artificiale.

Nel settore dell'eCommerce questa figura potrebbe essere impiegata per sviluppare nuovi strumenti di marketing o nel settore della data science.

"Quello dell'AI è senza dubbio un panorama interessante da esplorare che dimostra come i due aspetti, quello umano e tecnologico, possano essere uniti con lo scopo di migliorare non solo l'efficienza degli eCommerce ma anche la soddisfazione del consumatore finale.



La cosa importante è usarla per potenziare ed integrare le attività umane, non per sostituirle.

Sicuramente ci sono ancora numerosi aspetti da perfezionare, come l'uso responsabile dei dati, eseguire test sufficienti e non applicarla in modo dannoso", ha concluso Noelia Lazaro, direttrice Marketing di Packlink.