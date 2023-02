Trasporti: i carburanti rinnovabili sono la nuova frontiera degli investimenti

Secondo BP, "un volo di andata e ritorno tra Londra e San Francisco ha un'impronta di carbonio per biglietto in classe economica di quasi 1 tonnellata di CO2".

Dato che si prevede che il settore dell'aviazione raddoppierà fino a superare gli 8 miliardi di passeggeri entro il 2050, è essenziale agire per ridurre le relative emissioni di carbonio.

La sfida

Siamo ancora agli inizi dei carburanti rinnovabili o biocarburanti.

Ciò significa che l'ostacolo ovvio da superare è la competitività dei costi rispetto ai combustibili fossili.



Le stime variano, ma i dati dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) forniscono un'indicazione di massima.

Nel maggio 2022, la IATA ha dichiarato che il prezzo medio mondiale del carburante per aerei è di circa 4,15 dollari al gallone, rispetto al prezzo medio statunitense di un gallone di carburante per l'aviazione sostenibile, che è di circa 8,67 dollari.

Quindi, circa il doppio del prezzo della tecnologia inquinante esistente.

Questo non è affatto un cattivo punto di partenza.

Considerando la rapidità con cui il costo dell'accumulo di energia nelle batterie è calato nell'ultimo decennio, i combustibili rinnovabili potrebbero diventare presto competitivi se si effettuano investimenti e si realizzano economie di scala.

La IATA prevede inoltre che i carburanti rinnovabili potrebbero rappresentare il 2% di tutti i carburanti per l'aviazione entro il 2025, il che potrebbe essere un punto di svolta per la loro competitività.

Anche le grandi aziende agiscono

Le aziende che perseguono i loro obiettivi di consumo energetico nullo hanno già iniziato a prendere in considerazione i combustibili rinnovabili per ridurre al minimo gli sprechi. Darling Ingredients Inc, che produce il marchio Diamond Green Diesel da grassi animali riciclati, olio di mais non commestibile e olio da cucina esausto, è stata scelta dalla catena di fast food Chick-fil-A nel marzo 2022 per trasformare l'olio da cucina esausto in carburante pulito per i trasporti.



Allo stesso modo, nel 2020 McDonald's ha stretto una partnership con Neste Corporation per convertire l'olio vegetale esausto in diesel rinnovabile e alimentare i camion che effettuano le consegne ai suoi ristoranti.

Secondo TortoiseEcofin, sia Darling Ingredients che Neste hanno un'impronta di carbonio nettamente negativa, dato che le emissioni prodotte da queste aziende sono inferiori a quelle prodotte normalmente grazie all'utilizzo di combustibili rinnovabili.

Le soluzioni con effetto immediato sono importanti

I combustibili rinnovabili da soli non bastano a contrastare il cambiamento climatico.

Nessuna soluzione può farlo.

Possono però aiutarci a compiere progressi significativi.

Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) sottolinea quanto sia importante dimezzare le emissioni di gas serra entro questo decennio per avere almeno una possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.



Ciò significa che le soluzioni con effetto immediato sono importanti.

I biocarburanti possono ridurre le emissioni dei rifiuti nelle discariche e fornire alternative molto più pulite ai combustibili fossili per contribuire ad accelerare gli sforzi di decarbonizzazione del mondo.

Non sono necessari motori diversi.

Hanno solo bisogno di finanziamenti per raggiungere un'economia scala.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree