L'interesse per la blockchain, le criptovalute e il Web3 continua a crescere

Il periodo compreso tra il 2017 e il 2022 ha ricordato la bolla delle dot-com in cui, in un contesto di forte crescita degli utenti, gli investitori hanno attribuito valutazioni elevate a modelli di business che erano speculativi e talvolta fraudolenti.

In realtà sotto la superficie si stanno ancora sviluppando solidi trend connessi alla tecnologia blockchain, un registro delle transazioni che non richiede un'autorità esterna per convalidare l'autenticità e l'integrità dei dati.

Questo è diventato noto come Web3 - un termine generico per indicare la visione di un Internet nuovo e migliore o la terza generazione dei servizi Internet - costruito sui concetti fondamentali di decentralizzazione, trasparenza e maggiore fruibilità per gli utenti.

Blockchain, contratti intelligenti e token sono utilizzati per restituire il potere agli utenti tramite la ownership.

La regolamentazione per ripristinare la fiducia nel 2023

I progressi conseguiti per colmare il gap normativo nel mondo cripto sono stati lenti, soprattutto perché la regolamentazione è sempre in ritardo rispetto all'innovazione e la tecnologia blockchain è relativamente nuova.



Tuttavia, il ciclo del 2022, che ha visto l'implosione di modelli di business non troppo trasparenti e inutilmente complessi - aggravati da un'elevata leva finanziaria, dalla mancanza di supervisione, dall'assenza di separazione dei compiti e da una scarsa gestione del rischio - ha messo sotto pressione i regolatori globali.

Nel 2023 riteniamo che le autorità di regolamentazione adotteranno finalmente misure concrete per ripristinare la fiducia e legittimare l'uso degli asset digitali e della tecnologia sottostante in tutto il panorama economico.