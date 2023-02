DiversitÃ  e inclusione non sono una moda, ma un tema di business

Una forza lavoro diversificata e una cultura inclusiva ed equa sono fondamentali per il nostro successo e per questo ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro che rifletta le comunità che serviamo.

Collaboriamo con alcune delle organizzazioni più grandi e diversificate a livello globale: per favorire la nostra crescita, dobbiamo quindi continuare a rispecchiare i valori dei nostri clienti in ogni aspetto delle nostre attività.

L'inclusione, la diversità e l'equità sono strettamente connesse alla nostra cultura aziendale e a ciò che chiamiamo "The Kyndryl Way": un tessuto di valori e principi creato in collaborazione con tutti coloro che fanno parte dell'azienda.



La nostra missione è quella di "consentire a Kyndryl di integrare l'inclusione, la diversità e l'equità in ogni aspetto del nostro business, per una forza lavoro diversificata e una cultura inclusiva ed equa che sappia offrire un servizio eccezionale ai nostri clienti e progredire i sistemi vitali che alimentano il progresso umano".

Ne sono un esempio le nostre reti di inclusione (Kyndryl Inclusion Networks o, come le chiamiamo noi, "KIN"): si tratta di gruppi sostenuti dall'azienda e guidati dai dipendenti, dedicati alla creazione di spazi dove tutti possano trovare e fornire supporto e consigli. I KIN lavorano insieme per far progredire le rispettive comunità, concentrandosi su reclutamento, mantenimento, avanzamento e alleanza sociale.

Inoltre, grazie al supporto di Executive sponsor, i leader e i membri dei KIN collaborano per creare un ambiente che consenta di esprimere pienamente sé stessi al lavoro, individualmente e collettivamente, e di supportare l'attivazione della nostra cultura.



In breve, favoriamo l'innovazione, impegnandoci a incoraggiare prospettive diverse attraverso l'apprendimento e il coinvolgimento continui: sono questi gli elementi fondamentali che ci permettono di concentrarci sui servizi offerti ai nostri clienti e sulla creazione di un successo condiviso tra i dipendenti.

In che modo la carenza di competenze STEM influisce sull'economia e come possono intervenire le aziende

I professionisti dei settori STEM svolgono un ruolo diretto nel guidare la crescita economica.

Secondo un articolo di Forbes, "la domanda di talenti STEM è aumentata rapidamente negli ultimi 30 anni, con una crescita quasi dell'80%.

Lo stesso vale per la richiesta di formazione, in aula e on-the-job, da parte di chi cerca lavoro in questo ambito".

Le aziende tecnologiche devono far fronte alla carenza di competenze STEM sviluppando una pipeline di talenti in modo più intelligente.



In Kyndryl stiamo portando avanti una serie di iniziative in questo senso: in primo luogo, ci stiamo impegnando per aumentare la brand awareness, fondamentale per noi come azienda nuova.

Partecipiamo a conferenze ed eventi di recruiting rivolti a gruppi specifici, posizionandoci come datore di lavoro preferito per diverse community. Abbiamo anche siglato partnership con le università per contribuire a favorire l'ingresso in Kyndryl di giovani talenti e futuri leader.

Talenti: come attrarli, motivarli e trattenerli?

Attirare, motivare e trattenere i talenti inizia con un'attività chiave: l'ascolto.

Occorre domandarsi: c'è ascolto, sul mercato e all'interno dell'organizzazione, su ciò che i talenti si aspettano? In Kyndryl abbiamo deciso di assicurarci che nella nostra survey destinata ai dipendenti siano prese in considerazione anche la cultura e l'inclusione.



Questi dati ci aiutano a capire cosa pensano e come si sentono i dipendenti rispetto alla loro esperienza in azienda e ci permettono di definire oggettivamente le aree e le opportunità di miglioramento.

L'obiettivo successivo è costruire una cultura inclusiva.

I dipendenti che sentono un senso di appartenenza all'interno dell'ambiente di lavoro sono più coinvolti e produttivi.

Prima della pandemia, l'Harvard Business Review ha pubblicato un articolo in cui si affermava che "un alto senso di appartenenza era collegato a un aumento del 56% delle prestazioni lavorative, a un calo del 50% del rischio di turnover e a una riduzione del 75% dei giorni di malattia".

Una cultura inclusiva e coinvolgente attrae e fidelizza i dipendenti e favorisce l'innovazione: i Kyndryl Inclusion Networks sono stati la prima iniziativa che abbiamo lanciato.



È stata una scelta ben ponderata, che testimonia il nostro impegno a coinvolgere i dipendenti in termini di diversità e inclusione.

Per quanto riguarda la fidelizzazione dei dipendenti, rivediamo e analizziamo regolarmente i dati relativi alle dimissioni, i sondaggi in fase di uscita dall'azienda e i dati che ci consentono di individuare le aree di interesse per sviluppare le strategie di retention, tra cui programmi di sviluppo della carriera, colloqui con un focus sulla cultura e altro.

Recentemente, sulla base dei dati e insight, abbiamo lanciato un programma per una componente aziendale sottorappresentata, con l'obiettivo di supportare il mantenimento e la promozione di questi talenti, offrendo un'esperienza di sviluppo della leadership pensata per affrontare le sfide che ci attendono.

Di oggi e di domani.