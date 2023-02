Stefano Biaggi (Sodexo): oggi si lavora per cambiare, se stessi e il mondo

In tutto questo c'è un problema di fattibilità, di compatibilità e di strategia dall'azienda.

Lo spirito e la percezione di dover cambiare e di dover cogliere sempre di più quelle che sono le esigenze dei propri dipendenti, è senza dubbio generalizzata.

Ma poi dipende dalla tipologia dell'azienda, dal tipo di lavoro che viene svolto.

Però nelle aziende del terziario, quelle dei servizi o banche, assicurazioni, per esempio, è senza dubbio un elemento fortemente presente nei board.

Qual è il vostro obiettivo?

Il nostro obiettivo è quello di essere un interlocutore valido e credibile per supportarli in questo cambiamento.

Le aziende devono mettersi in gioco.

Senza dubbio, ma ci stiamo rimettendo in gioco anche noi! Cogliere le opportunità è importante, ma anche per noi è una bella sfida.



Abbiamo l'obiettivo di essere un'azienda fortemente sostenibile e questo è di per se un cambiamento.

Se prendiamo Sodexo come esempio, anche noi stiamo cambiando sia nel nostro modo di lavorare sia per come offriamo i servizi. Per esempio, le nostre mense hanno tutti inserito nel menu il "prezzo" in chiave di produzione di CO2: anni fa sarebbe stato impensabile.

Sono segnali, perché sappiamo che le persone scelgono anche in funzione di questi principi.

Abbiamo progetti per evitare di comprare prodotti che arrivano da sistemi non sostenibili.

Faccio un esempio: il Gambero Rosso da noi non lo si trova nei menu! Offerta sostenibile e in pace con l'equilibrio ambientale.

Costa fatica, ma il ritorno in chiave sociale è enorme.

Vale anche per le aziende da cui acquistiamo: non è ammesso lo sfruttamento del lavoro, di qualsiasi tipo.

minorile, piuttosto che quindi c'è tutto un progetto di azienda di responsabili vita sociale che noi vogliamo portare avanti e quindi ci muoviamo in quella direzione.



Quindi non è solo sotto questo aspetto, ma è proprio l'azienda a 360 gradi che ha imboccato da tempo una strada per essere un'azienda socialmente sostenibile.

Voi vi mettete in gioco e i clienti sono soddisfatti?

Questo è il punto: noi provochiamo il cambiamento, le aziende lo percepiscono e colgono il valore. Oggi c'è una buona disponibilità ad accogliere questi aspetti, ma non esistono ricette valide per tutti.

Come in tutte le cose si tratta di attuare e individuare quelle iniziative che sono anche economicamente compatibili con i bisogni del cliente.

Molto spesso si possono fare piccole cose che fanno percepire il cambiamento, come l'utilizzo dell'illuminazione negli spazi di attenzione, l'utilizzo dell'acqua, inserire sensori che attivano la luce quando uno entra e via di seguito.

Ci sono 1000 iniziative che apparentemente sembrano enormi, ma tante volte sono semplicemente una questione di abitudine che va modificata, spesso anche nelle piccole cose.

Una domanda più personale: quanto è cambiato Stefano Biaggi in questi ultimi anni, diciamo un po' particolari?

Ho la fortuna di lavorare per un'azienda di servizi, ma questo significa che nel momento del lockdown noi eravamo in trincea, avevamo circa 4000 persone che erano obbligate a lavorare in case di riposo, ospedali e non potevano chiudere.



Io sono andato al lavoro tutti i giorni, non perché volevo fare lo stakanovista, ma perché le cose erano molto complesse da gestire.

Noi siamo sempre stati attenti a quelle che erano le necessità del cliente, gestendo il tutto in sicurezza, ma bisognava trovare mascherine, guanti e materiali e all'epoca era quasi impossibile.

Abbiamo delle responsabilità verso le aziende clienti e questo cambia le dinamiche della relazione, perché quando si mette al centro il dipendente e il cliente, non voglio dire che l'aspetto economico di business passa in secondo piano, ma in quei momenti per me era importante la sicurezza delle persone.

E' stata un'esperienza che ci ha insegnato molto, anche a livello umano.

Con i clienti si condividono le opportunità e i rischi e quando succede la relazione cambia, questo è chiaro.

Relazione e responsabilità sono le vostre parole chiave.

Penso proprio di sì, responsabilità verso di noi all'interno e verso i clienti.



Le risorse per noi sono importanti e come si cerchi di cogliere quelli che sono i bisogni in momenti diversi, perché poi la vita cambia e quindi ci possono essere momenti dove quindi l'aspetto umano è senza dubbio e questo influenza evidentemente le relazioni, lasciando inalterate le responsabilità.

Poi questo è un lavoro particolare, ci sono le grandi responsabilità per l'Amministratore Delegato o il direttore riferimento, ma non possiamo dimenticare quelle che ha un cuoco che cucina tutti i giorni per centinaia di persone, o chi acquista i prodotti.

E' una catena che ci collega. In questo periodo ho compreso con maggiore vigore questo legame.