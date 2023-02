A Milano la terza edizione di Payments

Il dibattito fornirà approfondimenti sulle implicazioni e sui risultati della Sandbox di sperimentazione per le Fintech in ambito di pagamenti ed esaminerà le potenzialità offerte dall'Euro Digitale nella spinta alla digitalizzazione dei pagamenti e l'impatto del regolamento MiCA sull'utilizzo di stablecoin e crypto.

I partecipanti avranno modo di conoscere le tecnologie innovative per aumentare la sicurezza dei pagamenti digitali nel rispetto delle normative e limitare l'impatto sulla customer journey".



I lavori prenderanno il via con la Sessione Plenaria che fornirà un outlook sui principali trend del mondo dei pagamenti a partire da un'analisi sulle abitudini e i metodi di pagamento preferiti dai clienti europei per poi fornire un focus sull'evoluzione dei trend dei customer italiani negli ultimi due anni, per fornire una fotografia generale del periodo di massimo sviluppo dell'eCommerce.

Tra gli argomenti trattati durante il dibattito, i relatori si confronteranno sulle nuove strategie aziendali nell'adozione dei nuovi pagamenti digitali, volti anche a sciogliere le riserve dei consumatori, e sull'evoluzione della regolamentazione UE, dalla revisione del regolamento eIDAS alle novità della PSD3.

Una tavola rotonda sarà dedicata all'evoluzione del Buy Now Pay Later (BNPL) e sulle potenzialità di questo strumento a fronte di inflazione e crisi energetica.



La Plenaria si concluderà con un focus su Privacy e Security, per fornire consigli su come proteggere clienti e aziende dalla proliferazione delle minacce nell'ecosistema digitale.

Nel pomeriggio si svolgeranno due track tematici, dedicati rispettivamente ai settori Utility e Retail.

In particolare, lato Utility, in occasione dell'appuntamento, il dibattito analizzerà l'impatto della capacità di spesa dei clienti per massimizzare le scelte di investimento nell'offerta di soluzioni di pagamento digitali e fornirà testimonianze su come sfruttare le potenzialità della domotica per ridurre consumi e costi a fronte della crisi energetica.

Sarà, inoltre, un'occasione per approfondire come i servizi Buy Now Pay Later hanno cambiato il rapporto con i customer e conoscere le strategie per garantirsi liquidità a fronte delle rateizzazioni, oltre ad individuare i Gateway di pagamento più innovativi nell'agevolare la dinamica di pagamento per migliorare la customer journey.



La Sessione Retail andrà ad analizzare le strategie di investimento dei grandi Retailer per trovare il punto di equilibrio tra l'aumento dell'offerta di pagamenti digitali nel medio periodo e l'eliminazione delle barriere di cassa a lungo termine.

Sarà un'opportunità per conoscere gli strumenti innovativi volti a ridurre i costi di implementazione e ad armonizzare l'offerta dei pagamenti tra shop fisico e digitale.

Fornirà inoltre strumenti per individuare le soluzioni innovative per rendere il pagamento sicuro e frictionless e consigli per sfruttare il social commerce per accrescere la customer loyalty e spingere l'adozione di pagamenti digitali.

Payments è rivolto alle seguenti figure aziendali delle aziende Utility, Retail & Fast Moving Consumer Good, Insurance: Chief Innovation Officer, CIO-IT Manager, CFO, Direttore Amministrativo, Chief Operation Officer, Responsabile Tesoreria, Responsabile e-Commerce, Chief Digital Officer, Responsabile Recupero Crediti, Responsabile Relazione con il cliente, Responsabile Marketing, Responsabile Pagamenti.

Per informazioni e approfondimenti sul programma di Payments: https://ikn.it/evento/11592/payments-2023/home