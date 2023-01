Il peso degli investimenti diventa zavorra per le imprese - Punto e a capo - @gigibeltrame

Quindi, nel momento in cui si devono ripensare gli investimenti, la ricerca e sviluppo, insieme a una quota di marketing, vengono sacrificati.

Non è un dettaglio da poco, perché entrambi gli investimenti sono fondamentali per delineare il futuro delle imprese.

Se la promessa della trasformazione digitale, che è un percorso e non un semplice cambiamento, permette di andare a recuperare efficienza e resilienza, non investire in nuove opportunità e nel determinare i mercati e i consumatori diventa un problema enorme che deve essere affrontato a livello sistemico.

Investire andando a farsi prestare i soldi da un ente creditore diventa un problema, perché tutto quanto deve riuscire a portare un ritorno degli investimenti nel breve periodo, altrimenti genera un problema di cassa.

L'intelligenza artificiale, oggi tanto di moda, sembra poter permettere di far risparmiare qualche euro in certe professionalità, ma è comunque necessario vigilare e controllare quanto prodotto dai sistemi di scrittura automatici.



I modelli, basandosi su statistica e matematica, sono sorprendentemente efficienti nel redigere testi, ma non sono del tutto affidabili, o meglio, con un livello di affidabilità non sempre sufficiente per lavorare, per sostituire dei professionisti.

La promessa di avere soluzioni a bassissimo costo è allettante, ma i risultati potrebbero essere mediocri o del tutto insoddisfacenti.

Qualche azienda ha iniziato a sostituire persone, consulenti e collaborazioni, andando a tagliare i costi, ma la qualità è calata.