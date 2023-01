Quanto deve rimanere vicino uno spinout al mercato della casa madre? Vantaggi e svantaggi

Aliasghar Bahoo-Torodi (Bayes Business School): le startup di dipendenti devono bilanciare forze concorrenti per evitare il fallimento. La posizione gerarchica dei fondatori nelle organizzazioni madri modera la relazione di sovrapposizione mercato-performance

Un nuovo studio, condotto dalla Bayes Business School, ha rilevato che ci sono costi e benefici considerevoli per gli spinout - nuove imprese autonome fondate da ex dipendenti di aziende consolidate - nel momento in cui cercano di affermarsi sul mercato.

La ricerca, che ha preso in esame 117 spinout, provenienti da 103 aziende consolidate, ha rilevato che il grado di sovrapposizione dei mercati operativi degli spinout con le loro aziende madri ha effetti positivi, ma decrescenti, sulla loro probabilità di sopravvivenza.