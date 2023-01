World Economic Forum: The Global Risks Report 2023

I meccanismi di controllo delle armi transnazionali devono adattarsi rapidamente a questo nuovo contesto di sicurezza per rafforzare i costi morali, reputazionali e politici condivisi che fungono da deterrente per l'escalation accidentale e intenzionale.

L'ambiente può trasformarsi in un problema

Il report racconta i rischi ambientali e climatici che saranno al centro dell'attenzione nei prossimi dieci anni.

La mancanza di progressi significativi nell'affrontare questi rischi ha mostrato la divergenza tra ciò che è scientificamente necessario per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e ciò che è politicamente fattibile.

Viene anche evidenziato che le richieste crescenti di risorse pubbliche e private a causa di altre crisi ridurranno la velocità e la portata degli sforzi di mitigazione nei prossimi due anni e che l'insufficiente progresso verso l'adattamento richiesto per le comunità e i Paesi sempre più colpiti dalle conseguenze del cambiamento climatico non è adeguato.



Viene anche suggerito che la perdita della natura e il cambiamento climatico sono intrinsecamente legati e che senza cambiamenti significativi nella politica o investimenti, la relazione tra gli impatti del cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la sicurezza alimentare e il consumo di risorse naturali accelererà il collasso degli ecosistemi, metterà a rischio le scorte alimentari e le fonti di reddito in economie vulnerabili al clima e limiterà ulteriori progressi nella mitigazione del clima.

Il costo della vita è in crescita e diventa un elemento di possibile crisi

Il Report del World Economic Forum descrive come le crisi stanno colpendo sempre più persone e destabilizzando più economie nel mondo, causando una crisi globale del costo della vita.

Molti Paesi a basso reddito stanno affrontando più crisi contemporaneamente, come il debito, i cambiamenti climatici e la sicurezza alimentare.



La crisi del costo della vita potrebbe trasformarsi in una crisi umanitaria nei prossimi anni in molti mercati dipendenti dalle importazioni.

L'instabilità sociale e politica non sarà limitata ai mercati emergenti, poiché le pressioni economiche continueranno a indebolire la fascia di reddito medio.

La crescente frustrazione dei cittadini per le perdite nello sviluppo umano e la diminuzione della mobilità sociale rappresentano una sfida esistenziale per i sistemi politici in tutto il mondo.

La possibilità di una crisi globale di risorse naturali a causa della mancanza di cooperazione geopolitica è descritta come una delle principali preoccupazioni per i prossimi anni

L'economia mondiale sta cambiando

Il Global Risks Report 2023 parla della situazione attuale e futura in cui le crisi in corso stanno causando cambiamenti strutturali nell'economia e nella geopolitica, e di come questo stia accelerando i rischi che affrontiamo.



La maggior parte dei partecipanti al sondaggio prevede una volatilità costante nei prossimi anni, con più shock che accentuano le traiettorie divergenti.

Tuttavia, i partecipanti sono generalmente più ottimisti a lungo termine, con solo la metà che prevede un futuro negativo e quasi uno su cinque che prevede una limitata volatilità con stabilità relativa nei prossimi dieci anni.

Esiste ancora una finestra per creare un futuro più sicuro attraverso una maggiore preparazione, affrontando l'erosione della fiducia nei processi multilaterali e sfruttando l'interconnessione tra i rischi globali per ampliare l'impatto delle attività di mitigazione dei rischi.

Trovate il Report cliccando qui.