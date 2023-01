Il cloud agevola i servizi dei partner

Lo studio dice che per ogni dollaro fatturato da Microsoft nel cloud, i partner in Europa generano in media altri 6,70 dollari legati ai loro servizi e ai loro prodotti.

"C'è un altro dato che emerge: i partner che operano con Azure in Italia hanno registrato un aumento del 43% della loro attività anno su anno", ha proseguito Santini.

"Il numero è interessante: come Microsoft in Italia abbiamo 9.000 che interagiscono con noi almeno una volta all'anno.

Numeri importanti rispetto ai quasi 25.000 censiti nel Paese.

Di questi 9.000, 1.000 vendono servizi per il cloud.

Un segno di trasformazione del business, perché i vantaggi si hanno quando le applicazioni vengono riscritte interamente per il cloud, non quando vengono semplicemente migrate".

Le grandi aziende continuano ad investire in tecnologia durante questi anni complicati a livello economico e di mercato, mentre gli investimenti IT delle piccole realtà rallentano a causa dell'incertezza, in pratica emerge un Paese a due vie.