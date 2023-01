La strategia guidata dai dati alla base delle vittorie di Max Verstappen in Formula 1

C'è molta analogia, perché i dati sono vitali per guadagnare quei centesimi di secondo o per prendere le decisioni migliori.

"Oracle non è venuta da noi per vendere un prodotto, ma sono venuti ad ascoltare i nostri problemi e le nostre richieste, per studiare insieme come risolverli grazie alle loro competenze", ha dichiarato Chilton.

Una partnership basata sull'analisi dei dati

Red Bull sta utilizzando Oracle Cloud Infrastructure (OCI) per le simulazioni e sta ottenendo un miglioramento della velocità del 1000%, avendo un impatto diretto sui risultati delle corse.

Questa velocità permette di raccogliere una grande quantità di dati durante il fine settimana di gara, che vengono analizzati da algoritmi complessi per dare consigli in tempo reale sulla migliore strategia da seguire.

Per esempio, possono suggerire quale tipo di pneumatici utilizzare in una determinata fase della gara o quale momento è più opportuno per fare il pit stop.