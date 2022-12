La digitalizzazione e l'approccio personale si completano a vicenda nel mondo HR".

Tuttavia, il focus digitale è particolarmente visibile nelle organizzazioni più grandi con 500-999 dipendenti (68%) e oltre 1.000 dipendenti (71%).

Inoltre, la digitalizzazione dei processi HR è in cima alla lista delle priorità dei dipendenti, con un'attenzione particolare ai processi di automazione, analisi e interpretazione tra i lavoratori con un livello di istruzione elevato (53%), i lavoratori della conoscenza (51%), i lavoratori di routine (50%), i dipendenti che svolgono lavori di gruppo (52%) e i dirigenti (54%).

La necessità di un approccio digitale è maggiore tra i giovani

Trovare il giusto equilibrio tra il grado di digitalizzazione e un approccio più personale è fondamentale per le risorse umane.

Nonostante la crescente attenzione verso la digitalizzazione sul posto di lavoro, è chiaro che i dipendenti preferiscono un approccio più personale in una serie di aree.



In Italia questo vale in particolare per le seguenti aree:

- Onboarding dei nuovi dipendenti: 67,4% (rispetto al 15,1% che preferisce un approccio digitale);

- Collaborazione con gli altri: 76,2% (rispetto al 11,4% che preferisce un approccio digitale);

- Colloqui di partenza: 70,5% (rispetto al 12,8% che preferisce un approccio digitale);

- Processo di reclutamento: 74,9% (rispetto al 12,7% che preferisce un approccio digitale);

- Valutazioni delle prestazioni: 67,2% (rispetto al 17,2% che preferisce un approccio digitale).

Ma chi preferisce un approccio digitale?

Secondo lo studio, i dipendenti di età inferiore ai 25 anni hanno maggiori probabilità di esserne conquistati, probabilmente in virtù della loro stessa natura di "nativi digitali". In particolare questo sembra valere per i settori HR del processo di assunzione (23,1%), del monitoraggio della salute e del benessere (21%), della comunicazione sulla retribuzione (23%), della fornitura di servizi HR (interazione con il dipartimento HR) (27%) e dell'amministrazione HR (32%), della valutazione delle prestazioni (16%) e dei colloqui di partenza (16%).