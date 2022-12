Investimenti: contrastare l'inflazione nel 2023

È probabile che la disoccupazione aumenterà nel corso dell'anno, ma non così tanto come durante le crisi del 2008 e del 2020.

A causa della perdita di posti di lavoro e del rallentamento della domanda dei consumatori è probabile che la tendenza al ribasso dell'inflazione si protrarrà fino al 2023.

Previsioni per i mercati obbligazionari

Riteniamo che le banche centrali, tra cui la Bank of England, la Banca Centrale Europea e la Federal Reserve statunitense, continueranno ad aumentare i tassi d'interesse anche il prossimo anno per combattere l'inflazione.



In ultima analisi saranno il picco e la persistenza dei rialzi dei tassi d'interesse, che dipenderanno in larga misura dall'andamento dell'inflazione, che determineranno l'aumento dei rendimenti obbligazionari.

Se da un lato l'aumento dei tassi d'interesse ha indotto una sofferenza a breve per gli investitori, dall'altro i tassi d'interesse iniziali più elevati hanno aumentato le nostre aspettative di rendimento per le obbligazioni.

Con l'ausilio del Vanguard Capital Markets Model, che calcola le nostre aspettative di rendimenti annualizzati a dieci anni, riteniamo che le obbligazioni nazionali offriranno agli investitori in euro rendimenti compresi tra il 2,2 e il 3,2%, con un aumento rispetto alle aspettative dello scorso anno (-0.5 - 0.5%).

Le obbligazioni globali (escluse quelle dell'area dell'euro con copertura in euro) dovrebbero offrire circa il 2,1 - 3,1% annuo nel prossimo decennio, in aumento rispetto al -0,5 - 0,5% delle previsioni dello scorso anno.



Ciò significa che per gli investitori con un orizzonte di lungo termine adeguato prevediamo che alla fine del decennio il loro patrimonio sarà più elevato di quanto lasciavano pensare le nostre previsioni di un anno fa.

Previsioni per i mercati azionari

L'aumento dei tassi d'interesse, dell'inflazione e dei rischi geopolitici ha costretto gli investitori a rivedere al ribasso le aspettative per il futuro.

Il lato positivo è che il mercato ribassista di quest'anno ha migliorato le nostre previsioni per le azioni globali.

Per gli investitori in euro il rendimento delle azioni dell'area euro dovrebbe oscillare tra il 4,9 e il 6,9% annuo nel prossimo decennio, quello delle azioni globali (escluse quelle dell'area euro senza copertura) tra il 3,7 e il 5,7%.

In una situazione macroeconomica difficile è importante rimanere concentrati sugli obiettivi a lungo termine del cliente e attenersi ai princìpi di una buona asset allocation in un portafoglio globalmente diversificato di azioni e obbligazioni.