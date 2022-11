Interbrand Best Global Brands 2022: prima sempre Apple e Microsoft sorpassa Amazon

Con un incremento del 23% rispetto all'anno scorso, Gucci si colloca in 30esima posizione (salendo di 3 gradini) con un valore del brand di 20,417 miliardi di dollari.

Ferrari (#75) consegue uno straordinario +31% raggiungendo un valore del brand pari a 9,365 miliardi.

Prada, conferma il trend positivo, registrando per il secondo anno consecutivo una crescita a due cifre: con il valore del brand che aumenta del 21% (nel 2021 l'incremento era del 20%) si porta all'89esimo posto (salendo di 5 posizioni), con valore di 6,548 miliardi dollari.

Il valore dei Best Global Brands

Il valore totale dei 100 brand ha continuato a crescere fino a raggiungere in questa edizione 3.088,930 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto al 2021 (2.667,524 miliardi), registrando così un nuovo record.

L'aumento del 16% del valore cumulato dei 100 brand dimostra il contributo crescente che il brand ha nel guidare il successo economico di un'azienda.



Mentre i mercati finanziari hanno manifestato oscillazioni significative negli ultimi anni, il valore dei brand più forti al mondo è aumentato costantemente guidando la scelta dei consumatori, la loro fedeltà e i margini di crescita.

I fattori chiave

I brand che sono cresciuti di più nel 2022 (in termini di percentuale di aumento anno su anno) hanno fatto registrare prestazioni significativamente migliori su tre fattori nella Brand Strength (uno dei parametri di valutazione della metodologia Interbrand): Direction, Agility e Participation.

I brand che eccellono in Direction sono quelli che hanno definito una direzione strategica chiara, assicurandosi che l'intera organizzazione conosca la direzione da perseguire e collabori per raggiungere gli stessi obiettivi.

Quelli che hanno alte performance in Agility si muovono velocemente, presentando sul mercato nuovi prodotti e servizi e, laddove necessario, cambiando rotta per rispondere alle mutevoli esigenze dei consumatori.