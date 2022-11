Classifica eCommerce in Italia: a novembre sempre prima Amazon

Le 5 aziende che hanno guadagnato più posizioni durante l'ultimo mese sono state nell'ordine Docpeter.it, Bershka, ITA Airways, Maisons du Monde e Ticketmaster.

In un anno che ha visto numerosi cambiamenti e la chiusura di player molto conosciuti come Mediashopping è importante considerare che quasi un quarto dei 2.274 siti ecommerce presi in esame ha un traffico mensile che è stimato come inferiore alle 5.000 visite, rendendo molto difficoltoso il raggiungimento di un equilibrio tra investimenti, costi di gestione e ricavi.