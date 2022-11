eCommerce B2B: solo il 9% dei fornitori globali ha giÃ  adottato processi completamente automatizzati

"Per raggiungere una reale trasformazione della supply chain è necessaria un'esperienza commerciale completamente digitalizzata e priva di attriti sia per gli acquirenti che per i fornitori.

Colmare il gap dei fornitori sarà essenziale per migliorare la capacità di reazione, aumentare la velocità e ridurre i costi per entrambe le parti".

Le principali evidenze dell'indagine

Le interruzioni nelle supply chain stanno colpendo i fornitori in maniera sempre più drammatica.



Il 73% dei fornitori afferma che lo shortage di materie prime sta avendo un impatto importante o grave sulla loro attività.

Tra le altre sfide ci sono l'inflazione (69%), la carenza di manodopera (62%), la capacità produttiva limitata (53%) e i rischi geopolitici (50%).

Il mondo dei fornitori è ancora molto tradizionale.

I principali ostacoli includono la gestione di più piattaforme contemporaneamente (65%), i processi manuali e la comunicazione con gli acquirenti (39%).

Le sfide operative di back-end frenano notevolmente i fornitori.

I fornitori sono d'accordo nel dichiarare che la tecnologia e un maggior tempo a disposizione potrebbero aiutarli a raggiungere i loro obiettivi strategici, tra cui crescita del business (74%), rafforzamento delle relazioni con i clienti (72%), aumento della redditività e riduzione dei costi (59%).

I fornitori riconoscono il valore dell'automazione e dell'intelligenza artificiale (AI).



Tra i progressi più promettenti per migliorare l'esperienza commerciale, i rispondenti hanno indicato la presenza di un hub centralizzato che fornisca l'accesso a un ampio universo di acquirenti (59%), dati che mostrino il loro posizionamento rispetto ai concorrenti (57%) e flussi di lavoro automatizzati per migliorare la collaborazione (48%).

"E' questo il momento migliore per i fornitori per abbracciare l'automazione.

L'inflazione, la difficoltà di attrarre nuovi talenti e lo shortage continueranno ad avere un impatto sensibile sulle catene di fornitura globali.

Allo stesso tempo, ci si aspetterà dai fornitori un contributo nel progresso delle iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG) e di altre iniziative strategiche.

La semplificazione dei processi principali consentirà di concentrarsi su questi problemi emergenti e su altre priorità del settore" ha concluso Roesch.