Come colmare il gap fra trasformazione digitale e transizione energetica

L'imminente transizione energetica avrà un impatto sulle best practice e sui processi digitali, diventando quindi un importante fattore di differenziazione competitiva per le aziende che inizieranno ad adottare tale approccio", ha affermato Rich Karpinski, Senior Analyst di 451 Research, parte di S&P Global Market Intelligence.

I principali risultati della ricerca per ciascun settore

Gli operatori e i proprietari di edifici hanno evidenziato che l'ottimizzazione dell'energia e le iniziative in ambito ESG giocano un ruolo fondamentale.

La sostenibilità è l'obiettivo principale in questo settore, ritenuta una priorità dal 46% delle aziende coinvolte.

Tuttavia, i proprietari di edifici sono scettici in merito alla remuneratività dei progetti di "smart building".

Secondo gli intervistati, le principali sfide digitali includono un'analisi costi/benefici favorevole (citata dal 52% dei rispondenti) e la mancanza di casi d'uso digitali (45%).



Le aziende italiane hanno mostrato un livello di consapevolezza maggiore, tanto che il 72% si avvale di sistemi di monitoraggio ambientale come rilevamento di fumo, del livello dell'acqua e della qualità dell'aria.

Inoltre, le aziende italiane condividono le stesse sfide globali in termini di costi/benefici (52%), ma subiscono anche la complessità normativa e di conformità (indicata come una delle sfide principali dal 48% degli intervistati).

I data center hanno abbracciato la digitalizzazione e sono ora alla ricerca di nuove opportunità per ottimizzare le operation o generare ricavi volti a creare vantaggi competitivi.

I prossimi obiettivi prevedono un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili (citato dal 50% dei proprietari di data center), il miglioramento dell'accumulo dell'energia (47%) e la monetizzazione della vendita di energia alla rete (34%).



Tali obiettivi sono condivisi anche dalle aziende italiane, tuttavia oggi per oltre la metà delle aziende che operano nel settore dei data center (52%) la vera priorità è la riduzione dei costi complessivi energia/potenza.

Le aziende del settore industriale hanno concentrato gli sforzi in termini di digitalizzazione guardando a una delle criticità tipiche del settore: la mancanza di operatori specializzati.

In tale contesto, l'impegno digitale per la transizione energetica risulta in ritardo.

Solo il 24% delle aziende del settore industriale ritiene energia ed elettricità fondamentali per la trasformazione industriale.

Le aziende che applicheranno la digitalizzazione alla transizione energetica otterranno vantaggi cruciali per conservare o ottenere un vantaggio competitivo.

In Italia, Paese tradizionalmente legato al settore manifatturiero, le priorità per la maggior parte delle aziende restano l'ottimizzazione dei processi (54%) e la riduzione dei rischi (51%).



Il settore delle Utility sta affrontando enormi cambiamenti nella generazione dell'energia, poiché le rinnovabili e la necessità di una maggiore intelligence digitale sono in aumento.

La trasformazione digitale è essenziale per abilitare nuovi modelli di business e nuove fonti di guadagno: si pensi al supporto necessario per rispondere alle esigenze degli utenti in termini di ricarica dei veicoli elettrici (citate dal 49% degli intervistati) o per abilitare le stazioni di ricarica stesse (45%).