Le tematiche ESG non sono ancora la prioritÃ  per le imprese

- Il 30% degli intervistati sta misurando le emissioni di carbonio dei propri software.

- Un terzo afferma che la propria azienda non è suscettibile di essere accusata di greenwashing.

Per aiutare le aziende a superare le sfide più difficili in materia di sostenibilità, Avanade offre una suite di soluzioni digitali che combinano dati, green software e Microsoft Cloud for Sustainability per aiutare le aziende a integrare la sostenibilità nei propri processi di business.

"I risultati di questa ricerca confermano che, mentre tutti parlano di sostenibilità, i leader delle aziende devono maturare una maggiore consapevolezza su come utilizzare le tecnologie digitali per intraprendere azioni pratiche verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.



È comprensibile che questi obiettivi possano sembrare difficili da conquistare, soprattutto in un periodo storico in cui i dirigenti si trovano ad affrontare questioni inaudite in un contesto di incertezza economica globale", afferma Jillian Moore, Avanade Global Advisory and Sustainability Lead.

"In questo scenario è più efficace concentrarsi sulla continua evoluzione, piuttosto che sull'obiettivo finale: individuare e dare priorità alle azioni pratiche è infatti fondamentale.

Per esempio, stiamo lavorando con i clienti per aiutarli ad applicare i principi del green software per iniziare a ottimizzare i sistemi IT e le operazioni, al fine di consumare meno risorse e ridurre l'impronta di carbonio".