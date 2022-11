Carly Fiorina: per il cambiamento servono leader, non manager

In questo si differenzia dal manager.

I manager fanno del loro meglio per fare funzionare le cose per come sono.

Si può essere un manager brillante, ma fondamentalmente si accettano le cose per come sono.

I leader invece cambiano le cose e le cambiano per uno scopo preciso. Il cambiamento per un'azienda è spesso una necessità.

Venire criticati, anche aspramente è sempre il prezzo di un cambiamento, questo perché il cambiamento è difficile da realizzare e le persone sono propense naturalmente a pensare che le cose rimangano come sono per sempre.

Vero, ma fa parte dell'umanità.

Sì, ma le persone vogliono che le cose vadano avanti come sempre anche quando le cose non vanno bene! Le aziende hanno esigenze diverse dalle persone, devono funzionare e per funzionare devono produrre reddito e quindi, di conseguenza, ricchezza.