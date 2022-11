Idrogeno: crescono gli investimenti delle aziende, ma servono strumenti incentivanti dalla politica

In generale, più del 70% delle imprese ha al suo interno un'area R&D dedicata esclusivamente all'idrogeno ed il 7% ha comunque intenzione di strutturarsi in tal senso.

Andando a vedere le aspettative per fine anno, più della metà degli intervistati (67%) chiuderà il 2022 con un aumento degli investimenti rispetto al 2021.

L'innovazione tecnologica dell'idrogeno avviene ancora in modo prevalente con mezzi propri (in media il 67% del totale finanziato).

È ancora marginale, invece, il peso dei fondi pubblici, sia europei (13%) che nazionali e regionali (10%), utilizzati maggiormente dalle aziende più piccole che hanno un minore accesso al capitale privato (banche e fondi).



Ciononostante, la partecipazione a bandi pubblici è elevata, sia nel caso di bandi europei (60% delle imprese) sia nel caso di bandi nazionali (72%).

In termini di fatturato, il 62 % delle aziende si aspetta una crescita a fine 2022 rispetto al 2021.

L'impatto di crisi energetica, aumento dei prezzi delle materie prime e scenario geopolitico incerto

Nonostante le difficoltà macroeconomiche del momento, lo sviluppo del comparto idrogeno non si è arrestato.

Per la metà del campione, il loro coinvolgimento nel mercato dell'idrogeno non è pregiudicato dal contesto attuale.

Per alcune imprese ci sono addirittura dei risvolti positivi: il 38% scorge in questa situazione nuove opportunità di business e sta quindi accelerando gli investimenti.

L'accelerazione che l'attuale contesto economico e geopolitico sta dando alla transizione energetica può quindi beneficiare la crescita del settore.



Passiamo all'occupazione.

Nel suo studio "Pianeta Idrogeno" del 2021, l'Enea afferma che il mercato dell'idrogeno solo per l'Italia potrebbe generare da 300 a 500 mila posti di lavoro in più entro il 2050.

Un'ottima notizia, che però si scontra con la realtà attuale.

Secondo le imprese, il settore dell'idrogeno subisce le difficoltà nel trovare figure specializzate sia a livello tecnico operativo che progettuale: il 66% dei profili ricercati sarebbe di difficile reperimento, con punte del 77 % per i tecnici specializzati.

Le imprese hanno, inoltre, una significativa esigenza di inserire project manager, a testimonianza dell'importanza che le attività progettuali e prototipali hanno in questa fase iniziale di sviluppo industriale del settore.

Le criticità che bloccano lo sviluppo

Le aziende soffrono soprattutto la mancanza di un quadro normativo chiaro (79%) insieme all'incertezza di una domanda di mercato non ancora definita (69%).



Circa la metà teme, inoltre, che la generazione da rinnovabili sarà insufficiente per la produzione dell'idrogeno verde, ed è ancora elevata la quota di aziende (50%) che ritiene troppo elevati i costi delle tecnologie.

A questo si aggiunge che gli obiettivi di Repower EU di produzione a livello europeo di 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde nel 2030 vengono ritenuti raggiungibili solo con forti interventi di policy (secondo l'83%).

Non sorprende, quindi, che le misure indicate dalle aziende come prioritarie per lo sviluppo del settore siano tutte riferite all'intervento pubblico: come, ad esempio, la definizione di normative e regolamenti a livello nazionale, seguita da maggiori investimenti per la creazione della domanda e dalla definizione di piani strategici a livello nazionale.

"La sensibilità dei legislatori europei ed italiani e dell'opinione pubblica nei confronti dell'idrogeno non è mai stata così alta", ha dichiarato Alberto Dossi, Presidente di H2IT. "La crisi energetica sta spingendo i Paesi del Vecchio Continente, Italia compresa, a cercare alternative all'approvvigionamento classico, e si iniziano a vedere i primi risultati.



La filiera, costituita sia da realtà affermate che giovani, è molto consapevole: nel nostro mercato si creano sempre nuove collaborazioni e alleanze finalizzate alla creazione di tecnologia e innovazione.

Se sostenuto nella maniera adeguata, da qui al 2030 l'idrogeno darà un contributo fondamentale per decarbonizzare molti settori, come i trasporti e quelli hard-to-abate, sui quali si è concentrata la maggior parte dei fondi per l'idrogeno del PNRR.

Per realizzare il sogno di un'Italia e un'Europa a emissioni zero, serve puntare anche su un vettore unico come l'idrogeno, specialmente su quello verde, prodotto da energie rinnovabili e sicuro protagonista del mix energetico del futuro.

Dalla sua nascita, H2IT cerca di stimolare la collaborazione e dare una voce unica alla filiera anche in sede politica, per questo chiediamo alle istituzioni un ulteriore sforzo su strumenti incentivanti e interventi legislativi semplificativi, specialmente a fronte degli investimenti privati degli ultimi anni".



"In uno scenario altamente complesso e incerto, soprattutto sul versante energetico, è necessario accelerare sul piano della transizione energetica", hanno dichiarato Letizia Borgomeo e Anna Maria Moressa, economiste della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, che hanno curato l'analisi.

"L'idrogeno avrà un ruolo importante in questo senso, e non a caso, quasi il 40% delle imprese intervistate segnala come nell'attuale contesto si stiano creando nuove opportunità di business, ampliando i propri investimenti.

La presenza in Italia di una filiera completa e competitiva come quella che emerge da questa prima analisi è un punto di partenza importante: sarà cruciale nei prossimi anni affiancare gli investimenti delle imprese con adeguati interventi normativi e di policy che rendano più chiare le strategie nazionali di sviluppo del settore e, soprattutto, formino quelle figure professionali che le imprese stentano a trovare: oltre due terzi delle imprese dichiara di faticare a trovare tecnici specializzati.



L'idrogeno, insieme a tutte le altre tecnologie necessarie alla decarbonizzazione e alla transizione energetica, può offrire significative opportunità di crescita al tessuto manifatturiero italiano; è importante esserne consapevoli ed agire di conseguenza come sistema paese per evitare di sprecare questa occasione".