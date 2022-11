Gucci, Armani e Dolce & Gabbana i brand della moda piÃ¹ citati sul web

"I brand che hanno successo presentano elevati volumi di conversazione accompagnati sempre da un buon valore del sentiment.

Oggi le maison attraversano una fase di coabitazione tra il mondo offline e quello digitale: per questo motivo costruire un patrimonio reputazionale solido anche in rete significa avere un vantaggio competitivo e generare maggiore fiducia nei consumatori".

"La ricerca mette in luce l'importanza della diversificazione nelle strategie reputazionali dei brand.

Collaborare con gli influencer online, promuovere eventi in presenza, generare visibilità sui media e raccontarsi in modo efficace sui canali proprietari sono alcuni degli elementi chiave di una strategia di successo", ha commentato Gianluca Giansante, Partner di Comin & Partners.