Customer Information Management: come trasformare i dati dei clienti in vantaggio competitivo

Infine, quando il rapporto con il cliente è ormai consolidato, è facile che l'azienda ponga in essere azioni di up-selling e cross-selling.

In questo caso, una buona strategia di CIM aiuta a gestire le complessità che possono emergere nella raccolta e gestione dei nuovi dati (servizi aggiuntivi, rapporti con aziende consociate).

Dal CRM alle moderne Customer Data Platform

Ma di quali dati ha bisogno un'azienda per conoscere bene i suoi clienti? E a quali fonti deve rivolgersi? Esistono quattro tipologie di informazioni di cui l'azienda dovrebbe essere in possesso:



- dati di identità, che permettono di indentificare il cliente e sono di regola contenuti nelle soluzioni di Customer Relationship Management (CRM);

- dati di ingaggio, ovvero le informazioni sulle modalità con cui il cliente si relaziona con il brand (dai movimenti che compie sull'eCommerce al modo in cui interagisce con i profili social);

- dati comportamentali, che raccolgono le azioni compiute dal cliente: quando ha rinnovato il contratto, quanto ha comprato, se ha abbandonato il carrello prima di completare l'acquisto;

- dati attitudinali, che hanno a che fare con l'opinione del cliente sul brand.

Provengono da fonti diversificate: possono derivare da recensioni dei clienti e survey condotte dall'azienda stessa, ma più spesso vengono acquistati all'esterno da società che si occupano di indagini di mercato.



L'obiettivo è ottenere una visione a 360 gradi sul cliente, che sia non solo tempestiva e reattiva, ma anche proattiva.

Di fronte a un fabbisogno di dati in continua espansione, il tradizionale CRM, essendo una soluzione dipartimentale fondata sull'assunto che i dati sono e rimarranno "puliti", non basta più: servono dati tempestivi, aggiornati e integrati, condivisi tra le diverse funzioni aziendali grazie a una moderna Customer Data Platform (CDP).

E servono le competenze giuste per disegnare un'efficace data strategy aziendale.

In questo contesto, è utile affidarsi, più che a esperti di CRM, a partner con una lunga esperienza in materia di data integration, capaci di far dialogare all'interno dell'azienda il team IT con il team Marketing e di portare, oltre al plus tecnologico, anche il beneficio funzionale.

Axiante ha alle spalle una lunga expertise in materia di business intelligence e analisi dati.



Nel suo ruolo di Business Innovation Integrator, porta in azienda innovazione tecnologica e di business, integrando le nuove soluzioni con quelle già esistenti in modo da preservare il funzionamento delle tecnologie già in uso dentro l'organizzazione.

Dario Valsecchi, Practice Manager di Axiante